Resumo executivo ☀️️ Usina solar gigante Sistema de 5,2 GW de painéis solares no deserto de Abu Dhabi. 🔋 Superbateria acoplada Banco de baterias BESS de 19 GWh para guardar energia diurna. ⚡ Energia contínua 24h Fornecimento ininterrupto de 1 GW firme durante o dia e a noite. 💰 Investimento bilionário Aporte de US$ 6,1 bilhões (cerca de R$ 30 bilhões de reais).

O projeto em Abu Dhabi combina painéis fotovoltaicos e armazenamento em baterias de escala gigante para superar a intermitência do sol e alimentar data centers de inteligência artificial sem parar.

Como a luz do sol consegue gerar eletricidade durante a noite inteira?

Você já percebeu como uma luminária solar de jardim se apaga poucas horas após o anoitecer? Em uma rede elétrica industrial, essa oscilação causaria apagões imediatos em fábricas e servidores de computadores. Para evitar falhas, o sistema usa uma técnica de superdimensionamento de captação combinada com armazenamento imediato, chamada de geração ininterrupta Round-the-Clock (RTC).

A usina gera 5,2 GW em horário de pico, volume mais de cinco vezes superior à capacidade de entrega contínua. Esse excedente diurno carrega um sistema de armazenamento em baterias BESS (Battery Energy Storage System) de 19 GWh, quantidade suficiente para abastecer centenas de milhares de casas por uma noite inteira. Assim, a energia flui de forma estável para a rede sem depender de usinas a gás.

A usina fotovoltaica terá 5,2 GW de capacidade instalada e funcionará em conjunto com um sistema de armazenamento de grande escala — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho e a capacidade do maior complexo solar e de baterias do mundo?

Projetado pela estatal Masdar e pela concessionária EWEC com investimento de US$ 6,1 bilhões, o complexo reúne números inéditos na engenharia de energia global.

Capacidade fotovoltaica total: 5,2 GW em corrente contínua instalados em painéis de alta eficiência no deserto de Abu Dhabi.

Armazenamento em baterias: capacidade nominal de 19 GWh em módulos de íon de lítio acoplados à rede.

capacidade nominal de 19 GWh em módulos de íon de lítio acoplados à rede. Fornecimento contínuo garantido: entrega firme de 1 GW de potência limpa sem interrupção 24 horas por dia.

entrega firme de 1 GW de potência limpa sem interrupção 24 horas por dia. Aporte financeiro: orçamento fechado de US$ 6,1 bilhões com consórcio bancário internacional.

orçamento fechado de US$ 6,1 bilhões com consórcio bancário internacional. Previsão de operação: início de funcionamento comercial programado para o ano de 2027.

Como o sistema gerencia a oscilação entre o dia e a noite na prática?

Durante as horas de sol forte no deserto, os 5,2 GW de painéis solares produzem energia máxima. Os inversores centrais direcionam 1 GW direto para a rede elétrica e enviam os 4,2 GW restantes para carregar os bancos de baterias em contêineres climatizados.

Quando o sol se põe, o sistema de controle inteligente chaveia a fonte em milissegundos sem deixar a voltagem cair. As baterias assumem a descarga e mantêm a transmissão de 1 GW até o alvorecer seguinte, garantindo fornecimento ininterrupto para infraestruturas críticas.

Parâmetro Usina Solar Convencional Complexo Abu Dhabi (Masdar) ⏰ Período de geração Apenas diurno (6h a 10h por dia) Ininterrupto (24 horas por dia) ⚡ Perfil de entrega Intermitente e sujeito a nuvens Carga de base firme (1 GW ininterrupto) 🔋 Armazenamento de massa Ausente ou restrito a picos curtos Sistema BESS integrado de 19 GWh

Onde assistir aos detalhes do projeto gigawatt de energia solar e baterias?

Engenheiros da empresa estatal Masdar e da parceira construtora PowerChina detalharam os desafios de erguer uma infraestrutura desse porte no clima desértico. A instalação exige milhares de rastreadores solares e estruturas de climatização para evitar o superaquecimento dos módulos de bateria.

O vídeo oficial de apresentação mostra a maquete técnica, o canteiro de obras e a arquitetura do sistema elétrico que vai abastecer os novos data centers de inteligência artificial da região.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Masdar que aprofunda o tema:

Quais normas internacionais garantem a segurança de baterias em escala de gigawatt?

Projetos de armazenamento em baterias deste porte precisam cumprir rigorosos padrões globais de segurança contra incêndios e gerenciamento térmico, como as normas IEC 62933 para sistemas BESS e a NFPA 855 para prevenção de riscos em baterias de íon de lítio.

Além disso, a conexão com a rede de alta tensão segue a norma IEEE 2800, garantindo que as baterias consigam estabilizar a frequência e a voltagem do sistema elétrico sem causar oscilações no grid nacional.

O projeto combina 5,2 GW de geração fotovoltaica com 19 GWh de armazenamento para entregar até 1 GW de energia renovável de forma contínua — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro eletricista especializado em energia renovável?

Seja para projetar um parque solar comercial ou instalar um sistema de baterias industrial, é fundamental contar com um engenheiro eletricista ou um especialista em sistemas de energia para dimensionar a carga e a proteção contra surtos.

Projetos de armazenamento envolvem alta densidade energética e riscos térmicos que não permitem improvisos. Uma avaliação técnica incorreta pode resultar em curtos-circuitos, perda de eficiência das células de bateria ou desaprovação junto à distribuidora de energia local.