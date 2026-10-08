Resultado uai Saíram as dezenas da Mega-Sena 3068 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Números sorteados: [07 – 43 – 10 – 39 – 57 – 40]

2 Sorteio realizado nesta quinta-feira (08/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Mega-Sena 3068 desta quinta-feira (08/10) já tem as dezenas: 07 – 43 – 10 – 39 – 57 – 40. A Mega-Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

07 – 43 – 10 – 39 – 57 – 40

Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3068 hoje

Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3068 de hoje

Sorteio realizado em São Paulo, no Espaço da Sorte, às 21h desta quinta-feira (08/10), pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 100 milhões.

A Mega-Sena acumulou?

A Mega-Sena de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 112 milhões.

Teve ganhador da Mega-Sena hoje?

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. 62 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 51.808,94. 4.884 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 1.084,10.

Como jogar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, o apostador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A Caixa sorteia seis dezenas por concurso.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Na aposta simples, a probabilidade de acertar a sena é de 1 em 50.063.860.

Também é possível usar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, que repete o jogo por concursos consecutivos.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela plataforma oficial loteriasonline.caixa.gov.br. O horário-limite para registrar apostas no próximo concurso é informado pela Caixa no volante e no site oficial da Mega-Sena.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Histórico dos últimos concursos da Mega-Sena

Confira as dezenas dos sete concursos anteriores, em ordem do mais recente para o mais antigo:

Concurso Data Dezenas sorteadas 3067 06/10 01 — 04 — 17 — 33 — 41 — 52 3066 03/10 04 — 06 — 09 — 13 — 28 — 48 3065 01/10 08 — 10 — 30 — 38 — 50 — 53 3064 29/09 04 — 10 — 20 — 25 — 27 — 48 3063 27/09 05 — 35 — 36 — 41 — 43 — 48 3062 24/09 05 — 09 — 11 — 17 — 18 — 38 3061 22/09 24 — 25 — 28 — 37 — 47 — 55

O histórico completo está disponível no site oficial da Mega-Sena.

O que você precisa saber

Quais foram os números da Mega-Sena 3068?

[INSERIR DEZENAS]

Qual era o prêmio estimado da Mega-Sena 3068?

R$ 100 milhões para quem acertasse seis dezenas.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O concurso 3069, previsto para domingo, 11 de outubro, às 11h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.