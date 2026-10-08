Resultado uai Saíram as dezenas da Dia de Sorte 1318 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Números sorteados: [03 – 20 – 01 – 11 – 25 – 02 – 27 SETEMBRO]

2 Sorteio realizado nesta quinta-feira (08/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Dia de Sorte 1318 desta quinta-feira (08/10) já tem as dezenas: 03 – 20 – 01 – 11 – 25 – 02 – 27. A Dia de Sorte acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

03 – 20 – 01 – 11 – 25 – 02 – 27

SETEMBRO

Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1318 hoje

Resultado da Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1318 de hoje

Sorteio realizado em São Paulo, no Espaço da Sorte, às 21h desta quinta-feira (08/10), pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 3,7 milhões.

A Dia de Sorte acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 1,8 milhão;

Teve ganhador da Dia de Sorte hoje?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 1,8 milhão;

6 acertos: 39 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3.148,32;

5 acertos: 1.919 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;

4 acertos: 22.888 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;

Mês da Sorte: 70.419 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.

Como jogar na Dia de Sorte

No Dia de Sorte, o apostador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e um Mês da Sorte. A Caixa sorteia sete dezenas e um mês por concurso.

A aposta simples, com sete números e um mês, custa R$ 2,50. A probabilidade de acertar as sete dezenas é de 1 em 2.629.575, e a de acertar o Mês da Sorte é de 1 em 12.

Também é possível usar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, que repete o jogo por concursos consecutivos.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela plataforma oficial loteriasonline.caixa.gov.br. O horário-limite para registrar apostas no próximo concurso é informado pela Caixa no volante e no site oficial da Dia de Sorte.

Como resgatar o prêmio da Dia de Sorte

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Histórico dos últimos concursos da Dia de Sorte

Confira as dezenas dos sete concursos anteriores, em ordem do mais recente para o mais antigo:

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1317 07/10 04 — 07 — 16 — 25 — 27 — 28 — 31 Março 1316 06/10 01 — 06 — 10 — 16 — 18 — 22 — 29 Setembro 1315 05/10 02 — 09 — 13 — 15 — 17 — 19 — 26 Outubro 1314 03/10 02 — 10 — 11 — 17 — 25 — 27 — 31 Junho 1313 02/10 07 — 11 — 12 — 15 — 22 — 25 — 31 Fevereiro 1312 01/10 02 — 08 — 15 — 16 — 19 — 27 — 30 Abril 1311 30/09 01 — 02 — 08 — 09 — 13 — 16 — 24 Março

O histórico completo está disponível no site oficial da Dia de Sorte.

O que você precisa saber

Quais foram os números da Dia de Sorte 1318?

[INSERIR DEZENAS]

Qual era o prêmio estimado da Dia de Sorte 1318?

R$ 3,7 milhões para quem acertasse as sete dezenas.

Quando é o próximo sorteio da Dia de Sorte?

O concurso 1319, previsto para sexta-feira, 9 de outubro, às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.