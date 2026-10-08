Resultado uai Saíram as dezenas da Timemania 2452 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Números sorteados: [40, 60, 62, 64, 39, 68, 72 ]

2 Sorteio realizado nesta quinta-feira (08/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Timemania 2452 desta quinta-feira (08/10) já tem as dezenas: 40, 60, 62, 64, 39, 68, 72 A Timemania acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

40, 60, 62, 64, 39, 68, 72

CONFIANÇA/SE

Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2452 hoje

Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2452 de hoje

Sorteio realizado em São Paulo, no Espaço da Sorte, às 21h desta quinta-feira (08/10), pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 19 milhões.

A Timemania acumulou?

7 acertos Não houve ganhadores

Teve ganhador da Timemania hoje?

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 39.472,19

5 acertos

120 apostas ganhadoras, R$ 1.879,62

4 acertos

2.222 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

21.992 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

CONFIANCA SAF /SE

9.666 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Como jogar na Timemania

Na Timemania, o apostador escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e um Time do Coração. A Caixa sorteia sete dezenas e um clube por concurso.

A aposta custa R$ 3,50. A probabilidade de acertar as sete dezenas é de 1 em 26.472.637, e a de acertar o Time do Coração é de 1 em 80.

Também é possível usar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, que repete o jogo por concursos consecutivos.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela plataforma oficial loteriasonline.caixa.gov.br. O horário-limite para registrar apostas no próximo concurso é informado pela Caixa no volante e no site oficial da Timemania.

Como resgatar o prêmio da Timemania

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Histórico dos últimos concursos da Timemania

Confira as dezenas dos sete concursos anteriores, em ordem do mais recente para o mais antigo:

Concurso Data Dezenas sorteadas Time do Coração 2451 06/10 04 — 06 — 34 — 38 — 53 — 58 — 69 América/RN 2450 03/10 01 — 05 — 13 — 16 — 30 — 42 — 76 Anápolis/GO 2449 01/10 02 — 15 — 20 — 24 — 31 — 56 — 57 Porto Velho/RO 2448 29/09 32 — 45 — 51 — 60 — 62 — 73 — 75 Internacional/RS 2447 27/09 01 — 10 — 20 — 25 — 30 — 33 — 34 São Paulo/SP 2446 24/09 14 — 18 — 30 — 39 — 44 — 52 — 76 CRB/AL 2445 22/09 07 — 18 — 40 — 46 — 57 — 62 — 76 Volta Redonda/RJ

O histórico completo está disponível no site oficial da Timemania.

O que você precisa saber

Quais foram os números da Timemania 2452?

[INSERIR DEZENAS]

Qual era o prêmio estimado da Timemania 2452?

R$ 19 milhões para quem acertasse as sete dezenas.

Quando é o próximo sorteio da Timemania?

O concurso 2453, previsto para domingo, 11 de outubro, às 11h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.