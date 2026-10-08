Resultado uai Saíram as dezenas da Lotofácil 3800 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Números sorteados: [09, 01, 07, 14, 13, 05, 10, 08, 02, 21, 04, 03, 12, 19, 15 ]

2 Sorteio realizado nesta quinta-feira (08/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Lotofácil 3800 desta quinta-feira (08/10) já tem as dezenas:09, 01, 07, 14, 13, 05, 10, 08, 02, 21, 04, 03, 12, 19, 15 A Lotofácil acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

09, 01, 07, 14, 13, 05, 10, 08, 02, 21, 04, 03, 12, 19, 15

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3800 hoje

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3800 de hoje

Sorteio realizado em São Paulo, no Espaço da Sorte, às 21h desta quinta-feira (08/10), pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 6 milhões.

A Lotofácil acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

No concurso 3799, de quarta-feira (07/10), duas apostas do Paraná, de Curitiba e de Itaipulândia, acertaram as 15 dezenas e levaram R$ 510.861,35 cada. A estimativa para o concurso 3800 é de R$ 6 milhões.

Se ninguém acertar as 15 dezenas hoje, o valor da faixa principal acumula conforme as regras da modalidade para o concurso 3801, previsto para sexta-feira, 9 de outubro, às 21h.

Teve ganhador da Lotofácil hoje?

A confirmar. A Caixa ainda não divulgou quantas apostas acertaram cada faixa nem os valores pagos.

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 15 acertos A confirmar A confirmar 14 acertos A confirmar A confirmar 13 acertos A confirmar A confirmar 12 acertos A confirmar A confirmar 11 acertos A confirmar A confirmar

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas por concurso.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. Na aposta simples, a probabilidade de acertar as 15 dezenas é de 1 em 3.268.760. Também há prêmio para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números.

Também é possível usar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, que repete o jogo por concursos consecutivos.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela plataforma oficial loteriasonline.caixa.gov.br. O horário-limite para registrar apostas no próximo concurso é informado pela Caixa no volante e no site oficial da Lotofácil.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Histórico dos últimos concursos da Lotofácil

Confira as dezenas dos sete concursos anteriores, em ordem do mais recente para o mais antigo:

Concurso Data Dezenas sorteadas 3799 07/10 01 — 03 — 04 — 05 — 07 — 08 — 10 — 12 — 13 — 18 — 19 — 20 — 23 — 24 — 25 3798 06/10 01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 11 — 14 — 18 — 19 — 20 — 23 3797 05/10 01 — 02 — 03 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 13 — 14 — 16 — 18 — 19 — 20 — 23 3796 03/10 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 19 — 20 — 21 — 24 3795 02/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 18 — 19 — 22 — 24 3794 01/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24

O histórico completo está disponível no site oficial da Lotofácil.

O que você precisa saber

Quais foram os números da Lotofácil 3800?

[INSERIR DEZENAS]

Qual era o prêmio estimado da Lotofácil 3800?

R$ 6 milhões para quem acertasse 15 dezenas.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

O concurso 3801, previsto para sexta-feira, 9 de outubro, às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.