Resultado uai Saíram as dezenas da Quina 7138 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Números sorteados: [34, 14, 16, 27, 52.]

2 Sorteio realizado nesta quinta-feira (08/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Quina 7138 desta quinta-feira (08/10) já tem as dezenas: 34, 14, 16, 27, 52.. A Quina acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

34, 14, 16, 27, 52.

Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7138 hoje

Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7138 de hoje

Sorteio realizado em São Paulo, no Espaço da Sorte, às 21h desta quinta-feira (08/10), pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 28,5 milhões.

A Quina acumulou?

A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 30 milhões.

Teve ganhador da Quina hoje?

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. 100 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 6.543,56. 6.447 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 96,66. 149.191 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 4,17.

Como jogar na Quina

Na Quina, o apostador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A Caixa sorteia cinco dezenas por concurso.

A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3. Na aposta simples, a probabilidade de acertar as cinco dezenas é de 1 em 24.040.016.

Também é possível usar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, que repete o jogo por concursos consecutivos.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela plataforma oficial loteriasonline.caixa.gov.br. O horário-limite para registrar apostas no próximo concurso é informado pela Caixa no volante e no site oficial da Quina.

Como resgatar o prêmio da Quina

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Histórico dos últimos concursos da Quina

Confira as dezenas dos sete concursos anteriores, em ordem do mais recente para o mais antigo:

Concurso Data Dezenas sorteadas 7137 07/10 02 — 07 — 50 — 61 — 79 7136 06/10 13 — 14 — 30 — 53 — 60 7135 05/10 01 — 06 — 18 — 43 — 80 7134 03/10 14 — 15 — 43 — 54 — 72 7133 02/10 19 — 31 — 46 — 49 — 60 7132 01/10 23 — 40 — 57 — 60 — 74 7131 30/09 34 — 41 — 51 — 70 — 76

O histórico completo está disponível no site oficial da Quina.

O que você precisa saber

Quais foram os números da Quina 7138?

[INSERIR DEZENAS]

Qual era o prêmio estimado da Quina 7138?

R$ 28,5 milhões para quem acertasse cinco dezenas.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

O concurso 7139, previsto para sexta-feira, 9 de outubro, às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.