Hoje uai Super Sete 908 sorteia R$ 10,5 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h. 1 R$ 10,5 milhões — prêmio acumulado por 66 concursos seguidos sem ganhador nas sete colunas.

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

O Super Sete 908 sorteia hoje R$ 10,5 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 907 e chegou ao 66º sorteio seguido sem ganhador na faixa principal. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.

Quando é o sorteio

Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

No Super Sete, o volante tem sete colunas, com números de 0 a 9. O apostador marca ao menos um número em cada coluna. A aposta simples, com um número por coluna, custa R$ 3.

A chance de acertar as sete colunas com a aposta simples é de 1 em 10.000.000. Também há prêmio para quem acerta seis, cinco, quatro ou três colunas.

A Surpresinha permite que o sistema escolha os números por você.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixa Resultado no concurso 907 7 acertos Prêmio principal — acumulou 6 acertos R$ 36.410,02 5 acertos R$ 1.143,17 4 acertos R$ 71,15 3 acertos R$ 6,00

Último resultado

O Super Sete 907, sorteado na segunda-feira (5), terminou sem ganhador na faixa principal. Os números sorteados nas sete colunas foram:

6 — 0 — 2 — 1 — 1 — 4 — 9

Ninguém acertou as sete colunas, e o prêmio acumulou para R$ 10,5 milhões.

Duas apostas acertaram seis colunas e receberam R$ 36.410,02 cada. Outras 91 apostas fizeram cinco acertos e levaram R$ 1.143,17 cada.

O último ganhador da faixa principal foi registrado no concurso 841, de 29 de abril. Uma aposta de Brasília (DF) acertou as sete colunas e recebeu R$ 7.176.787,87.

Histórico completo de sorteios.

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo previsto pela Caixa. O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, o valor é repassado ao FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Super Sete 908?

O prêmio estimado é de R$ 10,5 milhões para quem acertar as sete colunas.

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h desta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta mínima?

A aposta simples custa R$ 3, com um número marcado em cada uma das sete colunas.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar as sete colunas?

O prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso, o 909.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.e pode perder.