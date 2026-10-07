Hoje
Super Sete 908 sorteia R$ 10,5 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h.
- 1 R$ 10,5 milhões — prêmio acumulado por 66 concursos seguidos sem ganhador nas sete colunas.
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
- 3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.
O Super Sete 908 sorteia hoje R$ 10,5 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 907 e chegou ao 66º sorteio seguido sem ganhador na faixa principal. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.
Quando é o sorteio
Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.
Como apostar
No Super Sete, o volante tem sete colunas, com números de 0 a 9. O apostador marca ao menos um número em cada coluna. A aposta simples, com um número por coluna, custa R$ 3.
A chance de acertar as sete colunas com a aposta simples é de 1 em 10.000.000. Também há prêmio para quem acerta seis, cinco, quatro ou três colunas.
A Surpresinha permite que o sistema escolha os números por você.
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.
|Faixa
|Resultado no concurso 907
|7 acertos
|Prêmio principal — acumulou
|6 acertos
|R$ 36.410,02
|5 acertos
|R$ 1.143,17
|4 acertos
|R$ 71,15
|3 acertos
|R$ 6,00
Último resultado
O Super Sete 907, sorteado na segunda-feira (5), terminou sem ganhador na faixa principal. Os números sorteados nas sete colunas foram:
6 — 0 — 2 — 1 — 1 — 4 — 9
Ninguém acertou as sete colunas, e o prêmio acumulou para R$ 10,5 milhões.
Duas apostas acertaram seis colunas e receberam R$ 36.410,02 cada. Outras 91 apostas fizeram cinco acertos e levaram R$ 1.143,17 cada.
O último ganhador da faixa principal foi registrado no concurso 841, de 29 de abril. Uma aposta de Brasília (DF) acertou as sete colunas e recebeu R$ 7.176.787,87.
Histórico completo de sorteios.
Como resgatar
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.
Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo previsto pela Caixa. O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, o valor é repassado ao FIES.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Super Sete 908?
O prêmio estimado é de R$ 10,5 milhões para quem acertar as sete colunas.
Qual é o horário do sorteio de hoje?
O sorteio acontece às 21h desta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Quanto custa a aposta mínima?
A aposta simples custa R$ 3, com um número marcado em cada uma das sete colunas.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
O que acontece se ninguém acertar as sete colunas?
O prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso, o 909.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
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