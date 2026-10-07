Hoje uai Dupla Sena 3018 sorteia R$ 7,1 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h. 1 R$ 7,1 milhões — prêmio acumulado por 29 concursos sem sena no primeiro sorteio.

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

A Dupla Sena 3018 sorteia hoje R$ 7,1 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 3017 e chegou ao 29º concurso sem ganhador da sena no primeiro sorteio. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.

Quando é o sorteio

Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

Na Dupla Sena, o apostador marca de 6 a 15 números entre os 50 do volante. Cada concurso tem dois sorteios, e a mesma aposta concorre aos dois. A aposta simples, com seis números, custa R$ 3.

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 15.890.700. Há prêmio para quem acerta seis, cinco, quatro ou três dezenas em cada sorteio.

A Surpresinha permite que o sistema escolha os números por você. Já a Teimosinha permite repetir a mesma aposta em concursos seguidos.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixa Resultado no concurso 3017 1º sorteio — 6 acertos Prêmio principal — acumulou 1º sorteio — 5 acertos R$ 6.107,97 1º sorteio — 4 acertos R$ 127,74 1º sorteio — 3 acertos R$ 3,14 2º sorteio — 6 acertos Prêmio da sena do segundo sorteio 2º sorteio — 5 acertos R$ 6.413,36 2º sorteio — 4 acertos R$ 118,02 2º sorteio — 3 acertos R$ 3,18

Último resultado

A Dupla Sena 3017, sorteada na segunda-feira (5), terminou sem ganhador das seis dezenas nos dois sorteios.

1º sorteio:

05 — 06 — 22 — 23 — 37 — 38

2º sorteio:

05 — 08 — 20 — 31 — 42 — 48

No primeiro sorteio, 14 apostas fizeram a quina e receberam R$ 6.107,97 cada. No segundo sorteio, 12 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 6.413,36 cada.

O último ganhador da sena do primeiro sorteio foi registrado no concurso 2988, de 27 de julho, em Doverlândia (GO). A aposta recebeu R$ 1.888.040,62.

Histórico completo de sorteios.

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo previsto pela Caixa. O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, o valor é repassado ao FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3018?

O prêmio estimado é de R$ 7,1 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio.

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h desta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta mínima?

A aposta simples custa R$ 3 e permite marcar seis números.

Quantos sorteios existem em cada concurso?

Cada concurso da Dupla Sena tem dois sorteios, e a mesma aposta participa dos dois.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas do primeiro sorteio?

O prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso, o 3019.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.