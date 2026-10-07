Hoje
Lotomania 2985 sorteia R$ 9,3 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h.
- 1 R$ 9,3 milhões — prêmio acumulado por 11 concursos seguidos sem ganhador nos 20 acertos.
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
- 3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.
A Lotomania 2985 sorteia hoje R$ 9,3 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 2984 e chegou ao 11º sorteio seguido sem ganhador na faixa principal. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.
Quando é o sorteio
Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.
Quer ver como foi a última transmissão?
Como apostar
Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre os 100 disponíveis, de 00 a 99. A Caixa sorteia 20 dezenas, e a aposta custa R$ 3.
A chance de acertar as 20 dezenas é de 1 em 11.372.635. Também há prêmio para quem acerta 19, 18, 17, 16 ou 15 números e para quem não acerta nenhuma dezena.
A Surpresinha permite que o sistema escolha os 50 números por você.
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.
|Faixa
|Resultado no concurso 2984
|20 acertos
|Prêmio principal — acumulou
|19 acertos
|R$ 41.640,48
|18 acertos
|R$ 2.429,03
|17 acertos
|R$ 269,49
|16 acertos
|R$ 46,42
|15 acertos
|R$ 10,40
|0 acertos
|Faixa também premiada
Último resultado
A Lotomania 2984, sorteada na segunda-feira (5), terminou sem ganhador na faixa principal. As 20 dezenas foram:
03 — 05 — 06 — 12 — 20 — 22 — 23 — 25 — 26 — 28 — 41 — 53 — 68 — 70 — 73 — 76 — 79 — 82 — 86 — 90
Ninguém acertou as 20 dezenas, e o prêmio subiu de R$ 8,5 milhões para R$ 9,3 milhões.
Foi o 11º concurso consecutivo sem ganhador na faixa principal. O último prêmio saiu no concurso 2973, de 9 de setembro, para uma aposta de Diamantino (MT), que recebeu R$ 4.625.040,19.
No concurso 2984, sete apostas acertaram 19 números e receberam R$ 41.640,48 cada. Outras 75 apostas fizeram 18 acertos e receberam R$ 2.429,03 cada.
Histórico completo de sorteios.
Como resgatar
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.
Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo previsto pela Caixa. O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, o valor é repassado ao FIES.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotomania 2985?
O prêmio estimado é de R$ 9,3 milhões para quem acertar as 20 dezenas.
Qual é o horário do sorteio de hoje?
O sorteio acontece às 21h desta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Quanto custa a aposta?
A aposta da Lotomania custa R$ 3 e permite escolher 50 números entre 00 e 99.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
O que acontece se ninguém acertar as 20 dezenas?
O prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso, o 2986.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
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