Hoje uai Lotomania 2985 sorteia R$ 9,3 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h. 1 R$ 9,3 milhões — prêmio acumulado por 11 concursos seguidos sem ganhador nos 20 acertos.

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

A Lotomania 2985 sorteia hoje R$ 9,3 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 2984 e chegou ao 11º sorteio seguido sem ganhador na faixa principal. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.

Quando é o sorteio

Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.

Quer ver como foi a última transmissão?

Como apostar

Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre os 100 disponíveis, de 00 a 99. A Caixa sorteia 20 dezenas, e a aposta custa R$ 3.

A chance de acertar as 20 dezenas é de 1 em 11.372.635. Também há prêmio para quem acerta 19, 18, 17, 16 ou 15 números e para quem não acerta nenhuma dezena.

A Surpresinha permite que o sistema escolha os 50 números por você.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixa Resultado no concurso 2984 20 acertos Prêmio principal — acumulou 19 acertos R$ 41.640,48 18 acertos R$ 2.429,03 17 acertos R$ 269,49 16 acertos R$ 46,42 15 acertos R$ 10,40 0 acertos Faixa também premiada

Último resultado

A Lotomania 2984, sorteada na segunda-feira (5), terminou sem ganhador na faixa principal. As 20 dezenas foram:

03 — 05 — 06 — 12 — 20 — 22 — 23 — 25 — 26 — 28 — 41 — 53 — 68 — 70 — 73 — 76 — 79 — 82 — 86 — 90

Ninguém acertou as 20 dezenas, e o prêmio subiu de R$ 8,5 milhões para R$ 9,3 milhões.

Foi o 11º concurso consecutivo sem ganhador na faixa principal. O último prêmio saiu no concurso 2973, de 9 de setembro, para uma aposta de Diamantino (MT), que recebeu R$ 4.625.040,19.

No concurso 2984, sete apostas acertaram 19 números e receberam R$ 41.640,48 cada. Outras 75 apostas fizeram 18 acertos e receberam R$ 2.429,03 cada.

Histórico completo de sorteios.

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo previsto pela Caixa. O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, o valor é repassado ao FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotomania 2985?

O prêmio estimado é de R$ 9,3 milhões para quem acertar as 20 dezenas.

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h desta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta?

A aposta da Lotomania custa R$ 3 e permite escolher 50 números entre 00 e 99.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar as 20 dezenas?

O prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso, o 2986.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.