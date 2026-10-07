Hoje uai Dia de Sorte 1317 sorteia R$ 3,3 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h. 1 R$ 3,3 milhões — prêmio acumulado por 12 concursos seguidos sem ganhador nos sete números.

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

O Dia de Sorte 1317 sorteia hoje R$ 3,3 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou novamente no concurso 1316, de terça-feira (6), e chegou ao 12º sorteio seguido sem ganhador na faixa principal. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.

Quando é o sorteio

Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

No Dia de Sorte, o apostador marca de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e escolhe um Mês da Sorte. A aposta simples, com sete números, custa R$ 2,50.

A chance de acertar os sete números com uma aposta simples é de 1 em 2.629.575. Para acertar o Mês da Sorte, a probabilidade é de 1 em 12.

A Surpresinha permite que o sistema escolha os números e o mês por você. Já a Teimosinha repete a mesma aposta em concursos seguidos.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixa Premiação 7 acertos Prêmio principal 6 acertos Rateio entre as apostas ganhadoras 5 acertos R$ 25,00 4 acertos R$ 5,00 Mês da Sorte R$ 2,50

Último resultado

O Dia de Sorte 1316, sorteado na terça-feira (6), terminou sem ganhador na faixa principal. As sete dezenas foram:

01 — 06 — 10 — 16 — 18 — 22 — 29

Mês da Sorte: setembro

Ninguém acertou os sete números, e o prêmio subiu de R$ 2,9 milhões para R$ 3,3 milhões.

Foi o 12º concurso consecutivo sem ganhador na faixa principal. O último prêmio saiu no concurso 1304, de 22 de setembro, para uma aposta feita pela internet, que recebeu R$ 837.362,95.

No concurso 1316, 56 apostas acertaram seis números e receberam R$ 2.907,85 cada. Outras 106.294 apostas acertaram o Mês da Sorte e receberam R$ 2,50.

Histórico completo de sorteios.

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo previsto pela Caixa. O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, o valor é repassado ao FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1317?

O prêmio estimado é de R$ 3,3 milhões para quem acertar os sete números.

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h desta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta mínima?

A aposta simples custa R$ 2,50, com sete números e um Mês da Sorte.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar os sete números?

O prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso, o 1318.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.