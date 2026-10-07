Hoje
Dia de Sorte 1317 sorteia R$ 3,3 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h.
- 1 R$ 3,3 milhões — prêmio acumulado por 12 concursos seguidos sem ganhador nos sete números.
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
- 3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.
O Dia de Sorte 1317 sorteia hoje R$ 3,3 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou novamente no concurso 1316, de terça-feira (6), e chegou ao 12º sorteio seguido sem ganhador na faixa principal. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.
Quando é o sorteio
Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.
Como apostar
No Dia de Sorte, o apostador marca de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e escolhe um Mês da Sorte. A aposta simples, com sete números, custa R$ 2,50.
A chance de acertar os sete números com uma aposta simples é de 1 em 2.629.575. Para acertar o Mês da Sorte, a probabilidade é de 1 em 12.
A Surpresinha permite que o sistema escolha os números e o mês por você. Já a Teimosinha repete a mesma aposta em concursos seguidos.
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.
|Faixa
|Premiação
|7 acertos
|Prêmio principal
|6 acertos
|Rateio entre as apostas ganhadoras
|5 acertos
|R$ 25,00
|4 acertos
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|R$ 2,50
Último resultado
O Dia de Sorte 1316, sorteado na terça-feira (6), terminou sem ganhador na faixa principal. As sete dezenas foram:
01 — 06 — 10 — 16 — 18 — 22 — 29
Mês da Sorte: setembro
Ninguém acertou os sete números, e o prêmio subiu de R$ 2,9 milhões para R$ 3,3 milhões.
Foi o 12º concurso consecutivo sem ganhador na faixa principal. O último prêmio saiu no concurso 1304, de 22 de setembro, para uma aposta feita pela internet, que recebeu R$ 837.362,95.
No concurso 1316, 56 apostas acertaram seis números e receberam R$ 2.907,85 cada. Outras 106.294 apostas acertaram o Mês da Sorte e receberam R$ 2,50.
Histórico completo de sorteios.
Como resgatar
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.
Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo previsto pela Caixa. O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, o valor é repassado ao FIES.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1317?
O prêmio estimado é de R$ 3,3 milhões para quem acertar os sete números.
Qual é o horário do sorteio de hoje?
O sorteio acontece às 21h desta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Quanto custa a aposta mínima?
A aposta simples custa R$ 2,50, com sete números e um Mês da Sorte.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
O que acontece se ninguém acertar os sete números?
O prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso, o 1318.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.