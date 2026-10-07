Hoje uai +Milionária 396 sorteia R$ 102 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h. 1 R$ 102 milhões — prêmio acumulado por 102 concursos seguidos sem ganhador na faixa máxima.

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

A +Milionária 396 sorteia hoje R$ 102 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 395 e chegou ao 102º concurso seguido sem ganhador na faixa máxima. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.

Quando é o sorteio

Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

Na +Milionária, o apostador marca seis números entre os 50 do volante e escolhe dois trevos entre os seis disponíveis. A aposta simples custa R$ 6.

A chance de acertar as seis dezenas e os dois trevos com uma aposta simples é de 1 em 238.360.500. A modalidade possui dez faixas de premiação, que combinam acertos de dezenas e trevos.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixa Premiação 6 dezenas + 2 trevos Prêmio principal 6 dezenas + 1 ou 0 trevo Rateio entre os ganhadores 5 dezenas + 2 trevos Rateio entre os ganhadores 5 dezenas + 1 ou 0 trevo Rateio entre os ganhadores 4 dezenas + 2 trevos Rateio entre os ganhadores 4 dezenas + 1 ou 0 trevo Rateio entre os ganhadores 3 dezenas + 2 trevos R$ 50,00 3 dezenas + 1 trevo R$ 24,00 2 dezenas + 2 trevos R$ 12,00 2 dezenas + 1 trevo R$ 6,00

Último resultado

A +Milionária 395, sorteada no sábado (3), terminou sem ganhador na faixa principal. As seis dezenas foram:

08 — 18 — 21 — 27 — 28 — 44

Trevos: 3 e 5

Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos, e o prêmio subiu de R$ 100 milhões para R$ 102 milhões.

As três maiores faixas de premiação ficaram sem ganhadores. Na faixa de quatro dezenas e dois trevos, 147 apostas receberam R$ 1.293,43 cada.

A sequência sem ganhador do prêmio máximo vai do concurso 294 ao 395. Com isso, a +Milionária chega ao concurso 396 com 102 concursos consecutivos sem vencedor na faixa principal.

Histórico completo de sorteios.

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo previsto pela Caixa. O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, o valor é repassado ao FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da +Milionária 396?

O prêmio estimado é de R$ 102 milhões para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos.

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h desta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta mínima?

A aposta simples custa R$ 6, com seis números e dois trevos.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas e os dois trevos?

O prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso, o 397.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.