Hoje
+Milionária 396 sorteia R$ 102 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h.
- 1 R$ 102 milhões — prêmio acumulado por 102 concursos seguidos sem ganhador na faixa máxima.
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
- 3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.
A +Milionária 396 sorteia hoje R$ 102 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 395 e chegou ao 102º concurso seguido sem ganhador na faixa máxima. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.
Quando é o sorteio
Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.
Como apostar
Na +Milionária, o apostador marca seis números entre os 50 do volante e escolhe dois trevos entre os seis disponíveis. A aposta simples custa R$ 6.
A chance de acertar as seis dezenas e os dois trevos com uma aposta simples é de 1 em 238.360.500. A modalidade possui dez faixas de premiação, que combinam acertos de dezenas e trevos.
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.
|Faixa
|Premiação
|6 dezenas + 2 trevos
|Prêmio principal
|6 dezenas + 1 ou 0 trevo
|Rateio entre os ganhadores
|5 dezenas + 2 trevos
|Rateio entre os ganhadores
|5 dezenas + 1 ou 0 trevo
|Rateio entre os ganhadores
|4 dezenas + 2 trevos
|Rateio entre os ganhadores
|4 dezenas + 1 ou 0 trevo
|Rateio entre os ganhadores
|3 dezenas + 2 trevos
|R$ 50,00
|3 dezenas + 1 trevo
|R$ 24,00
|2 dezenas + 2 trevos
|R$ 12,00
|2 dezenas + 1 trevo
|R$ 6,00
Último resultado
A +Milionária 395, sorteada no sábado (3), terminou sem ganhador na faixa principal. As seis dezenas foram:
08 — 18 — 21 — 27 — 28 — 44
Trevos: 3 e 5
Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos, e o prêmio subiu de R$ 100 milhões para R$ 102 milhões.
As três maiores faixas de premiação ficaram sem ganhadores. Na faixa de quatro dezenas e dois trevos, 147 apostas receberam R$ 1.293,43 cada.
A sequência sem ganhador do prêmio máximo vai do concurso 294 ao 395. Com isso, a +Milionária chega ao concurso 396 com 102 concursos consecutivos sem vencedor na faixa principal.
Histórico completo de sorteios.
Como resgatar
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.
Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo previsto pela Caixa. O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, o valor é repassado ao FIES.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da +Milionária 396?
O prêmio estimado é de R$ 102 milhões para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos.
Qual é o horário do sorteio de hoje?
O sorteio acontece às 21h desta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Quanto custa a aposta mínima?
A aposta simples custa R$ 6, com seis números e dois trevos.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas e os dois trevos?
O prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso, o 397.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.