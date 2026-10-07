Hoje uai Lotofácil 3799 sorteia R$ 2 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h. 1 R$ 2 milhões — o prêmio recomeça depois de três apostas acertarem as 15 dezenas no concurso 3798.

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

A Lotofácil 3799 sorteia hoje R$ 2 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio recomeça nesse valor depois que três apostas acertaram as 15 dezenas no concurso 3798, de terça-feira (6). Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.

Quando é o sorteio

Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

A chance de acertar os 15 números com uma aposta simples é de 1 em 3.268.760.

A Surpresinha escolhe os números por você, enquanto a Teimosinha permite repetir a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixa Premiação 15 acertos Prêmio principal 14 acertos Rateio entre as apostas ganhadoras 13 acertos R$ 35,00 12 acertos R$ 14,00 11 acertos R$ 7,00

Último resultado

A Lotofácil 3798, sorteada na terça-feira (6), teve três apostas ganhadoras na faixa principal. As dezenas foram:

01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 11 — 14 — 18 — 19 — 20 — 23

As apostas vencedoras são de Fortaleza (CE), Guarulhos (SP) e Mogi das Cruzes (SP). Cada uma recebeu R$ 1.584.075,31.

Na faixa de 14 acertos, 302 apostas receberam R$ 2.048,52 cada. Com ganhadores na faixa principal, a estimativa para a Lotofácil 3799 voltou a R$ 2 milhões.

Histórico completo de sorteios.

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo previsto pela Caixa. O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, o valor é repassado ao FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3799?

O prêmio estimado é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h desta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta mínima?

A aposta simples custa R$ 3,50 e permite marcar 15 números.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar os 15 números?

O valor acumula para o próximo concurso, o 3800.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.