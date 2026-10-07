Hoje
Lotofácil 3799 sorteia R$ 2 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h.
- 1 R$ 2 milhões — o prêmio recomeça depois de três apostas acertarem as 15 dezenas no concurso 3798.
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
- 3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.
A Lotofácil 3799 sorteia hoje R$ 2 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio recomeça nesse valor depois que três apostas acertaram as 15 dezenas no concurso 3798, de terça-feira (6). Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.
Quando é o sorteio
Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.
Como apostar
Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.
A chance de acertar os 15 números com uma aposta simples é de 1 em 3.268.760.
A Surpresinha escolhe os números por você, enquanto a Teimosinha permite repetir a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos.
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.
|Faixa
|Premiação
|15 acertos
|Prêmio principal
|14 acertos
|Rateio entre as apostas ganhadoras
|13 acertos
|R$ 35,00
|12 acertos
|R$ 14,00
|11 acertos
|R$ 7,00
Último resultado
A Lotofácil 3798, sorteada na terça-feira (6), teve três apostas ganhadoras na faixa principal. As dezenas foram:
01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 11 — 14 — 18 — 19 — 20 — 23
As apostas vencedoras são de Fortaleza (CE), Guarulhos (SP) e Mogi das Cruzes (SP). Cada uma recebeu R$ 1.584.075,31.
Na faixa de 14 acertos, 302 apostas receberam R$ 2.048,52 cada. Com ganhadores na faixa principal, a estimativa para a Lotofácil 3799 voltou a R$ 2 milhões.
Histórico completo de sorteios.
Como resgatar
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.
Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo previsto pela Caixa. O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, o valor é repassado ao FIES.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotofácil 3799?
O prêmio estimado é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.
Qual é o horário do sorteio de hoje?
O sorteio acontece às 21h desta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Quanto custa a aposta mínima?
A aposta simples custa R$ 3,50 e permite marcar 15 números.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
O que acontece se ninguém acertar os 15 números?
O valor acumula para o próximo concurso, o 3800.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.