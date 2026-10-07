Hoje
Quina 7137 sorteia R$ 26,8 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h.
- 1 R$ 26,8 milhões — prêmio acumulado pelo 15º concurso seguido sem ganhador na quina.
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
- 3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.
A Quina 7136 sorteia hoje R$ 25 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 7135, de segunda-feira, e subiu de R$ 24 milhões para R$ 25 milhões. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.
Quando é o sorteio
Terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.
Como apostar
Na Quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 do volante. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3. A Teimosinha repete a aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos.
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.
|Faixa
|Probabilidade com a aposta simples
|Quina (5 acertos)
|1 em 24.040.016
|Duque (2 acertos)
|1 em 36
Como resgatar
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, com identidade, CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
Histórico completo de sorteios.
O que você precisa saber
Qual é o horário do sorteio de hoje?
O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Qual é o prêmio da Quina 7136?
O prêmio estimado é de R$ 25 milhões.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
Quantos acertos são necessários para ganhar?
A partir de dois acertos, no duque. Três e quatro acertos pagam terno e quadra.
O que acontece se ninguém acertar as cinco dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso, o 7137.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.