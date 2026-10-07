Hoje uai Quina 7137 sorteia R$ 26,8 milhões hoje, quarta-feira, 7 de outubro, às 21h. 1 R$ 26,8 milhões — prêmio acumulado pelo 15º concurso seguido sem ganhador na quina.

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

A Quina 7136 sorteia hoje R$ 25 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 7135, de segunda-feira, e subiu de R$ 24 milhões para R$ 25 milhões. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.

Quando é o sorteio

Terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

Na Quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 do volante. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3. A Teimosinha repete a aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixa Probabilidade com a aposta simples Quina (5 acertos) 1 em 24.040.016 Duque (2 acertos) 1 em 36

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, com identidade, CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios.

O que você precisa saber

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Quina 7136?

O prêmio estimado é de R$ 25 milhões.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de dois acertos, no duque. Três e quatro acertos pagam terno e quadra.

O que acontece se ninguém acertar as cinco dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso, o 7137.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.