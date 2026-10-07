Resumo executivo 💧 O que é? Um sistema regional de adutoras projetado para transportar água bruta e tratada de reservatórios centralizados até cidades afastadas dos leitos fluviais. ⚙️ Como funciona? Estaçoes de bombeamento elevam a água retida nas barragens e tubulações de grande diâmetro conduzem o fluxo por gravidade e pressão controlada. 🛡️ Por que importa? Garante segurança hídrica para 21 municípios em cenários de seca extrema, evitando o desabastecimento em áreas sem acesso direto a grandes rios. 🏗️ Quanto custa? Investimento estimado em R$ 1,9 bilhão via Parceria Público-Privada, com obras estruturantes e início das operações previsto a partir de 2030.

Uma grande infraestrutura de tubulações subterrâneas foi projetada para levar água de represas estratégicas até municípios afastados dos rios principais no interior paulista.

Por que as cidades do interior ficam sem água mesmo perto de grandes bacias?

Você já reparou como os rios ficam rasos no inverno e as cidades precisam racionar água? A captação direta na calha do rio depende do fluxo diário, ficando totalmente vulnerável em períodos prolongados de estiagem.

A engenharia resolve essa instabilidade acumulando água em grandes represas e distribuindo esse recurso por meio de adução regional contínua. Em vez de depender do nível oscilante dos rios, o sistema utiliza a vazão regularizada da Barragem de Pedreira e da Barragem de Duas Pontes, que garantem juntas mais de 18 m³/s de água — o equivalente a encher sete piscinas olímpicas por minuto.

Estações elevatórias permitem vencer desníveis do terreno e transportar água das barragens para sistemas municipais mais distantes — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e os números do Sistema Adutor Regional?

O projeto coordenado pelo Governo de São Paulo envolve uma complexa rede de tubulações de aço e ferro fundido nodular, projetadas para suportar altas pressões hídricas e garantir a passagem contínua do insumo.

Investimento total de R$ 1,9 bilhão: viabilizado por Parceria Público-Privada para construir estações de bombeamento, adutoras e reservatórios de transição na Região Metropolitana de Campinas.

Vazão regularizada de projeto: suporte de até 18,3 m³/s para distribuição regional de água bruta e tratada aos municípios consorciados.

suporte de até 18,3 m³/s para distribuição regional de água bruta e tratada aos municípios consorciados. Municípios atendidos: integração direta de 21 cidades paulistas, incluindo Nova Odessa, Campinas, Sumaré, Paulínia, Pedreira, Amparo e Piracicaba.

integração direta de 21 cidades paulistas, incluindo Nova Odessa, Campinas, Sumaré, Paulínia, Pedreira, Amparo e Piracicaba. Tubulações adutoras de grande diâmetro: condutos forçados subterrâneos com diâmetros de até 1.800 milímetros em liga metálica de alta resistência mecânica.

condutos forçados subterrâneos com diâmetros de até 1.800 milímetros em liga metálica de alta resistência mecânica. Integração de barramentos: conexão com a Barragem de Pedreira no Rio Jaguari e com a Barragem de Duas Pontes no Rio Camanducaia, acumulando mais de 85 milhões de m³ de água.

Como a água sai das represas e chega até as torneiras das cidades?

A água acumulada nas represas passa por estruturas de tomada d’água profundas e entra em estações elevatórias compostas por bombas centrífugas de alta potência. Essas bombas vencem os desníveis do terreno, empurrando a água morro acima até reservatórios de distribuição no topo das colinas.

A partir desses pontos elevados, a gravidade assume o controle e conduz o fluxo pelas tubulações adutoras com velocidade e pressão reguladas por válvulas dispersoras. Esse modelo misto de bombeamento inicial e escoamento gravitacional reduz o consumo energético e evita golpes de aríete nas conexões subterrâneas.

Parâmetro de Engenharia Captação Fio d’Água (Antiga) Sistema Adutor Regional (SAR-PCJ) 🌊 Fonte de Suprimento Direta do leito fluvial instantâneo Reservatórios acumuladores em Pedreira e Amparo 🛡️ Garantia na Estiagem Baixa (sujeita a racionamentos severos) Alta (vazão regularizada de mais de 18 m³/s) 📍 Alcance Geográfico Apenas municípios lindeiros ao rio Rede regional ramificada atendendo 21 cidades

Onde acompanhar os debates públicos e detalhes técnicos da concessão?

O processo de concessão patrocinada do Sistema Adutor Regional PCJ passou por ampla consulta e audiências públicas promovidas pela Secretaria de Parcerias em Investimentos do Governo de São Paulo em municípios como Campinas, Nova Odessa e Piracicaba.

A transmissão ao vivo das audiências públicas e os estudos técnicos de engenharia hídrica foram arquivados para consulta pública contínua, permitindo que a população e especialistas acompanhem cada etapa do projeto.

Abaixo, o registro em vídeo da audiência pública oficial transmitida pelo Governo do Estado de São Paulo no YouTube:

Quais normas técnicas orientam o dimensionamento das adutoras e represas?

O projeto de grandes tubulações de abastecimento público obedece às diretrizes da norma ABNT NBR 12211, que estabelece os critérios para elaboração de projetos de adutoras de água. Essa diretriz regulamenta os cálculos de perda de carga, velocidades limites e espessuras das tubulações contra pressões de estancamento.

Já o dimensionamento e a segurança estrutural das represas seguem a ABNT NBR 13028 e as diretrizes do DAEE e da SEMIL. O cumprimento rigoroso desses padrões garante que os barramentos resistam a cheias decamilenares e que a rede adutora opere por décadas sem rompimentos estruturais.

A rede regional cria uma ligação física entre grandes fontes de água e sistemas de abastecimento que antes dependiam mais diretamente das captações locais — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro de recursos hídricos?

Projetos de captação, adução e reservação de água exigem a atuação direta de um engenheiro hídrico ou de um engenheiro civil especialista em saneamento. A complexidade do cálculo de golpes de aríete, dimensionamento de bombas e perda de carga exige modelagem matemática especializada.

Tentativas de dimensionar tubulações de grande porte sem estudos hidráulicos e geotécnicos detalhados resultam em rompimentos de rede, cavitação de bombas e perda de eficiência operacional. A aprovação nos órgãos reguladores ambientais também depende de pareceres técnicos habilitados.