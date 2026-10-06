Resultado uai Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1316 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [22 – 01 – 18 – 10 – 29 – 16 – 06 ] | Mês da Sorte: [Setembro]

2 Sorteio: terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.

Resultado do Dia de Sorte 1316: as dezenas sorteadas foram 22 – 01 – 18 – 10 – 29 – 16 – 06 | Mês da Sorte: Setembro. O Dia de Sorte acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 2,9 milhões.

Números sorteados

22 – 01 – 18 – 10 – 29 – 16 – 06

Mês da Sorte: Setembro

Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1316 hoje

Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1316 de hoje.

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 2,9 milhões.

O Dia de Sorte acumulou?

A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.

O prêmio principal chegou ao concurso 1316 estimado em R$ 2,9 milhões, depois de o 1315, de segunda-feira (5), acumular. As dezenas foram 02 — 09 — 13 — 15 — 17 — 19 — 26, com Mês da Sorte outubro.

No 1315, 81 apostas fizeram seis acertos e levaram R$ 2.383,14 cada. Do 1310 ao 1315, ninguém levou o prêmio principal.

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.

7 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

6 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

5 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

4 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

Mês da Sorte: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

Como jogar no Dia de Sorte

No Dia de Sorte, o apostador marca de 7 a 15 números entre os 31 do volante e escolhe um Mês da Sorte. Há prêmio para quem acerta sete, seis, cinco ou quatro números, e também para quem acerta o mês sorteado. A aposta simples custa R$ 2,50.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio do Dia de Sorte, o concurso 1317, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas Desfecho 1315 segunda-feira, 05/10 02 — 09 — 13 — 15 — 17 — 19 — 26 (Mês: outubro) Acumulou 1314 sábado, 03/10 02 — 10 — 11 — 17 — 25 — 27 — 31 (Mês: junho) Acumulou 1313 sexta-feira, 02/10 07 — 11 — 12 — 15 — 22 — 25 — 31 (Mês: fevereiro) Acumulou 1312 quinta-feira, 01/10 02 — 08 — 15 — 16 — 19 — 27 — 30 (Mês: abril) Acumulou 1311 quarta-feira, 30/09 01 — 02 — 08 — 09 — 13 — 16 — 24 (Mês: março) Acumulou 1310 terça-feira, 29/09 02 — 06 — 07 — 16 — 22 — 26 — 29 (Mês: abril) Acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 1315.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1316?

[INSERIR DEZENAS]

O Dia de Sorte acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio é o 1317, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.