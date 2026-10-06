Resultado
Saíram as dezenas da Mega-Sena 3067 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [33 – 41 – 04 – 52 – 17 – 01]
- 2 Sorteio: terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.
Resultado da Mega-Sena 3067: as dezenas sorteadas foram 33 – 41 – 04 – 52 – 17 – 01. A Mega-Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 92 milhões.
Números sorteados
33 – 41 – 04 – 52 – 17 – 01
Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3067 de hoje.
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 92 milhões.
A Mega-Sena acumulou?
A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.
O prêmio principal chegou ao concurso 3067 estimado em R$ 92 milhões, depois de ninguém acertar as seis dezenas do 3066, no sábado (3): 04 — 06 — 09 — 13 — 28 — 48.
Naquele concurso, 118 apostas acertaram a quina e levaram R$ 25.224,37 cada, e 8.062 apostas fizeram a quadra, com R$ 608,56 cada.
Teve ganhador na Mega-Sena hoje?
O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.
- 6 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 4 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
Como jogar na Mega-Sena
Na Mega-Sena, o apostador marca de 6 a 20 números entre os 60 do volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. A chance de acertar a sena com a aposta simples é de 1 em 50.063.860.
Onde apostar
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Mega-Sena, o concurso 3068, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Dezenas
|Desfecho
|3066
|sábado, 03/10
|04 — 06 — 09 — 13 — 28 — 48
|Acumulou; 118 apostas na quina
|3065
|quinta-feira, 01/10
|08 — 10 — 30 — 38 — 50 — 53
|—
|3064
|terça-feira, 29/09
|04 — 10 — 20 — 25 — 27 — 48
|—
|3063
|domingo, 27/09
|05 — 35 — 36 — 41 — 43 — 48
|—
|3062
|quinta-feira, 24/09
|05 — 09 — 11 — 17 — 18 — 38
|—
|3061
|terça-feira, 22/09
|24 — 25 — 28 — 37 — 47 — 55
|—
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 3066.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3067?
[INSERIR DEZENAS]
A Mega-Sena acumulou?
A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.
Quando é o próximo sorteio?
O próximo sorteio é o 3068, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.