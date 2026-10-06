Resultado uai Saíram as dezenas da Mega-Sena 3067 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [33 – 41 – 04 – 52 – 17 – 01]

2 Sorteio: terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.

Resultado da Mega-Sena 3067: as dezenas sorteadas foram 33 – 41 – 04 – 52 – 17 – 01. A Mega-Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 92 milhões.

Números sorteados

33 – 41 – 04 – 52 – 17 – 01

Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3067 hoje

Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3067 de hoje.

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 92 milhões.

A Mega-Sena acumulou?

A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.

O prêmio principal chegou ao concurso 3067 estimado em R$ 92 milhões, depois de ninguém acertar as seis dezenas do 3066, no sábado (3): 04 — 06 — 09 — 13 — 28 — 48.

Naquele concurso, 118 apostas acertaram a quina e levaram R$ 25.224,37 cada, e 8.062 apostas fizeram a quadra, com R$ 608,56 cada.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.

6 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

5 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

4 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

Como jogar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, o apostador marca de 6 a 20 números entre os 60 do volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. A chance de acertar a sena com a aposta simples é de 1 em 50.063.860.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Mega-Sena, o concurso 3068, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas Desfecho 3066 sábado, 03/10 04 — 06 — 09 — 13 — 28 — 48 Acumulou; 118 apostas na quina 3065 quinta-feira, 01/10 08 — 10 — 30 — 38 — 50 — 53 — 3064 terça-feira, 29/09 04 — 10 — 20 — 25 — 27 — 48 — 3063 domingo, 27/09 05 — 35 — 36 — 41 — 43 — 48 — 3062 quinta-feira, 24/09 05 — 09 — 11 — 17 — 18 — 38 — 3061 terça-feira, 22/09 24 — 25 — 28 — 37 — 47 — 55 —

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 3066.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3067?

[INSERIR DEZENAS]

A Mega-Sena acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio é o 3068, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.