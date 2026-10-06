Resultado uai Saíram as dezenas da Lotofácil 3798 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [11 – 06 – 23 – 20 – 05 – 14 – 09 – 19 – 02 – 04 – 18 – 01 – 08 – 10 – 07]

2 Sorteio: terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.

Resultado da Lotofácil 3798: as dezenas sorteadas foram 11 – 06 – 23 – 20 – 05 – 14 – 09 – 19 – 02 – 04 – 18 – 01 – 08 – 10 – 07. A Lotofácil acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 5 milhões.

Números sorteados

11 – 06 – 23 – 20 – 05 – 14 – 09 – 19 – 02 – 04 – 18 – 01 – 08 – 10 – 07

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3798 hoje

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3798 de hoje.

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 5 milhões.

A Lotofácil acumulou?

A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.

O prêmio principal chegou ao concurso 3798 estimado em R$ 5 milhões, depois de o 3797, de segunda-feira (5), acumular. Ninguém acertou as 15 dezenas, e 165 apostas fizeram 14 acertos, com R$ 2.289,59 cada.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.

15 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

14 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

13 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

12 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

11 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. Há prêmio para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Lotofácil, o concurso 3799, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas Desfecho 3797 segunda-feira, 05/10 01 — 02 — 03 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 13 — 14 — 16 — 18 — 19 — 20 — 23 Acumulou 3796 sábado, 03/10 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 19 — 20 — 21 — 24 Uma aposta de São Paulo (SP) levou R$ 1.831.968,18 3795 sexta-feira, 02/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 18 — 19 — 22 — 24 Uma aposta online levou R$ 1.452.755,06 3794 quinta-feira, 01/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24 Três apostas ganhadoras 3793 quarta-feira, 30/09 01 — 03 — 07 — 08 — 10 — 11 — 13 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 21 — 24 — 25 Duas apostas ganhadoras

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 3797.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3798?

[INSERIR DEZENAS]

A Lotofácil acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio é o 3799, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.