Resultado
Saíram as dezenas da Quina 7136 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [60 – 30 – 14 – 53 – 13 ]
- 2 Sorteio: terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.
Resultado da Quina 7136: as dezenas sorteadas foram 60 – 30 – 14 – 53 – 13 . A Quina acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 25 milhões.
Números sorteados
60 – 30 – 14 – 53 – 13
Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7136 de hoje.
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 25 milhões.
A Quina acumulou?
A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.
O prêmio principal chegou ao concurso 7136 estimado em R$ 25 milhões, depois de o 7135, de segunda-feira (5), acumular com as dezenas 01 — 06 — 18 — 43 — 80.
Foi o 14º concurso seguido sem ganhador na faixa principal, sequência iniciada no 7122. Na quadra, 88 apostas levaram R$ 7.140,38 cada.
Teve ganhador na Quina hoje?
O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.
- 5 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 4 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 3 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 2 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
Como jogar na Quina
Na Quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 do volante. Há prêmio para quem acerta cinco (quina), quatro (quadra), três (terno) ou dois números (duque). A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3.
Onde apostar
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Quina, o concurso 7137, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Dezenas
|Desfecho
|7135
|segunda-feira, 05/10
|01 — 06 — 18 — 43 — 80
|Acumulou
|7134
|sábado, 03/10
|14 — 15 — 43 — 54 — 72
|Acumulou
|7133
|sexta-feira, 02/10
|19 — 31 — 46 — 49 — 60
|Sem ganhador na quina; 49 apostas na quadra, R$ 11.829,02 cada
|7132
|quinta-feira, 01/10
|23 — 40 — 57 — 60 — 74
|Acumulou
|7131
|quarta-feira, 30/09
|34 — 41 — 51 — 70 — 76
|Acumulou
|7130
|terça-feira, 29/09
|04 — 16 — 61 — 69 — 72
|Acumulou
|7129
|segunda-feira, 28/09
|14 — 22 — 37 — 42 — 60
|Acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 7135.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados na Quina 7136?
[INSERIR DEZENAS]
A Quina acumulou?
A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.
Quando é o próximo sorteio?
O próximo sorteio é o 7137, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.