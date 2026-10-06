Resultado uai Saíram as dezenas da Timemania 2451 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 38 – 06 – 34 – 58 – 53 – 69 – 04 Time do Coração: AMÉRICA/RN

2 Sorteio: terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.

Resultado da Timemania 2451: as dezenas sorteadas foram 38 – 06 – 34 – 58 – 53 – 69 – 04 Time do Coração: AMÉRICA/RN. A Timemania acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 18,5 milhões.

Números sorteados

38 – 06 – 34 – 58 – 53 – 69 – 04

Time do Coração: AMÉRICA/RN

Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2451 hoje

Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2451 de hoje.

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 18,5 milhões.

A Timemania acumulou?

A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.

O prêmio principal chegou ao concurso 2451 estimado em R$ 18,5 milhões, depois de o 2450, de sábado (3), acumular. As dezenas foram 01 — 05 — 13 — 16 — 30 — 42 — 76, e o Time do Coração foi o Anápolis (GO).

No 2450, quatro apostas fizeram seis acertos e levaram R$ 43.003,89 cada.

Teve ganhador na Timemania hoje?

O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.

7 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

6 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

5 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

4 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

3 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

Time do Coração: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

Como jogar na Timemania

Na Timemania, o apostador marca 10 números entre os 80 do volante e escolhe um Time do Coração entre 80 clubes. A Caixa sorteia sete números e um time. A aposta simples custa R$ 3,50.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Timemania, o concurso 2452, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas Desfecho 2450 sábado, 03/10 01 — 05 — 13 — 16 — 30 — 42 — 76 (Time do Coração: Anápolis/GO) Acumulou 2449 quinta-feira, 01/10 02 — 15 — 20 — 24 — 31 — 56 — 57 (Time do Coração: Porto Velho/RO) Acumulou 2448 terça-feira, 29/09 32 — 45 — 51 — 60 — 62 — 73 — 75 (Time do Coração: Internacional/RS) Acumulou 2447 domingo, 27/09 01 — 10 — 20 — 25 — 30 — 33 — 34 (Time do Coração: São Paulo/SP) Acumulou 2446 quinta-feira, 24/09 14 — 18 — 30 — 39 — 44 — 52 — 76 (Time do Coração: CRB/AL) —

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 2450.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Timemania 2451?

[INSERIR DEZENAS]

A Timemania acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio é o 2452, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.