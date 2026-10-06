Resultado
Saíram as dezenas da Timemania 2451 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: 38 – 06 – 34 – 58 – 53 – 69 – 04 Time do Coração: AMÉRICA/RN
- 2 Sorteio: terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.
Resultado da Timemania 2451: as dezenas sorteadas foram 38 – 06 – 34 – 58 – 53 – 69 – 04 Time do Coração: AMÉRICA/RN. A Timemania acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 18,5 milhões.
Números sorteados
38 – 06 – 34 – 58 – 53 – 69 – 04
Time do Coração: AMÉRICA/RN
Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2451 de hoje.
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 18,5 milhões.
A Timemania acumulou?
A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.
O prêmio principal chegou ao concurso 2451 estimado em R$ 18,5 milhões, depois de o 2450, de sábado (3), acumular. As dezenas foram 01 — 05 — 13 — 16 — 30 — 42 — 76, e o Time do Coração foi o Anápolis (GO).
No 2450, quatro apostas fizeram seis acertos e levaram R$ 43.003,89 cada.
Teve ganhador na Timemania hoje?
O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.
- 7 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 6 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 4 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 3 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- Time do Coração: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
Como jogar na Timemania
Na Timemania, o apostador marca 10 números entre os 80 do volante e escolhe um Time do Coração entre 80 clubes. A Caixa sorteia sete números e um time. A aposta simples custa R$ 3,50.
Onde apostar
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Timemania, o concurso 2452, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Dezenas
|Desfecho
|2450
|sábado, 03/10
|01 — 05 — 13 — 16 — 30 — 42 — 76 (Time do Coração: Anápolis/GO)
|Acumulou
|2449
|quinta-feira, 01/10
|02 — 15 — 20 — 24 — 31 — 56 — 57 (Time do Coração: Porto Velho/RO)
|Acumulou
|2448
|terça-feira, 29/09
|32 — 45 — 51 — 60 — 62 — 73 — 75 (Time do Coração: Internacional/RS)
|Acumulou
|2447
|domingo, 27/09
|01 — 10 — 20 — 25 — 30 — 33 — 34 (Time do Coração: São Paulo/SP)
|Acumulou
|2446
|quinta-feira, 24/09
|14 — 18 — 30 — 39 — 44 — 52 — 76 (Time do Coração: CRB/AL)
|—
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 2450.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados na Timemania 2451?
[INSERIR DEZENAS]
A Timemania acumulou?
A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.
Quando é o próximo sorteio?
O próximo sorteio é o 2452, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.