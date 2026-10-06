Hoje uai Timemania 2451 sorteia R$ 18,5 milhões hoje, terça-feira, 6 de outubro, às 21h. 1 R$ 18,5 milhões — prêmio acumulado no concurso 2450, sem ganhador nos sete acertos.

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

A Timemania 2451 sorteia hoje R$ 18,5 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 2450, de sábado, e foi a R$ 18,5 milhões. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.

Quando é o sorteio

Terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h. Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar

Na Timemania, o apostador marca 10 números entre os 80 do volante e escolhe um Time do Coração. A aposta simples custa R$ 3,50.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixa Probabilidade com a aposta simples 7 acertos 1 em 26.472.637 6 acertos 1 em 216.103 5 acertos 1 em 5.220 4 acertos 1 em 276 3 acertos 1 em 29 Time do Coração 1 em 80

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, com identidade, CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios.

O que você precisa saber

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Timemania 2451?

O prêmio estimado é de R$ 18,5 milhões.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de três acertos, ou acertando o Time do Coração.

O que acontece se ninguém acertar os sete números?

O valor acumula para o próximo concurso, o 2452.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.