Hoje
Mega-Sena 3067 sorteia R$ 92 milhões hoje, terça-feira, 6 de outubro, às 21h.
- 1 R$ 92 milhões — prêmio acumulado no concurso 3066, sem ganhador na sena.
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
- 3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.
A Mega-Sena 3067 sorteia hoje R$ 92 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 3066, de sábado, e saltou para R$ 92 milhões. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.
Quando é o sorteio
Terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h. Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]
Como apostar
Na Mega-Sena, o apostador marca de 6 a 20 números entre os 60 do volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.
|Faixa
|Probabilidade com a aposta simples
|Sena (6 acertos)
|1 em 50.063.860
|Quina (5 acertos)
|1 em 154.518
|Quadra (4 acertos)
|1 em 2.332
Como resgatar
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, com identidade, CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
Histórico completo de sorteios.
O que você precisa saber
Qual é o horário do sorteio de hoje?
O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3067?
O prêmio estimado é de R$ 92 milhões.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
Quantos acertos são necessários para ganhar?
A partir de quatro acertos, na quadra. A quina e a sena pagam mais.
O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso, o 3068.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.