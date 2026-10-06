Hoje uai Mega-Sena 3067 sorteia R$ 92 milhões hoje, terça-feira, 6 de outubro, às 21h. 1 R$ 92 milhões — prêmio acumulado no concurso 3066, sem ganhador na sena.

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

A Mega-Sena 3067 sorteia hoje R$ 92 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 3066, de sábado, e saltou para R$ 92 milhões. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.

Quando é o sorteio

Terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h. Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar

Na Mega-Sena, o apostador marca de 6 a 20 números entre os 60 do volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixa Probabilidade com a aposta simples Sena (6 acertos) 1 em 50.063.860 Quina (5 acertos) 1 em 154.518 Quadra (4 acertos) 1 em 2.332

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, com identidade, CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios.

O que você precisa saber

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3067?

O prêmio estimado é de R$ 92 milhões.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de quatro acertos, na quadra. A quina e a sena pagam mais.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso, o 3068.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.