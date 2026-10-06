Hoje
Dia de Sorte 1316 sorteia R$ 2,9 milhões hoje, terça-feira, 6 de outubro, às 21h.
- 1 R$ 2,9 milhões — prêmio acumulado no concurso 1315, sem ganhador nos sete acertos.
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
- 3 Apostas até as 20h em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.
A Dia de Sorte 1316 sorteia hoje R$ 2,9 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 1315, de segunda-feira, e subiu de R$ 2,6 milhões para R$ 2,9 milhões. Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube da Caixa.
Quando é o sorteio
Terça-feira, 6 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h. Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]
Como apostar
No Dia de Sorte, o apostador marca de 7 a 15 números entre os 31 do volante e escolhe um Mês da Sorte. A aposta simples custa R$ 2,50.
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.
|Faixa
|Probabilidade com a aposta simples
|7 acertos
|1 em 2.629.575
|Mês da Sorte
|1 em 12
Como resgatar
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, com identidade, CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
Histórico completo de sorteios.
O que você precisa saber
Qual é o horário do sorteio de hoje?
O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1316?
O prêmio estimado é de R$ 2,9 milhões.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
Quantos acertos são necessários para ganhar?
A partir de quatro acertos, ou acertando o Mês da Sorte.
O que acontece se ninguém acertar os sete números?
O valor acumula para o próximo concurso, o 1317.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.