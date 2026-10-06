Resumo executivo 🏗️ O que foi feito? Ampliação de 39,9 metros na altura da estrutura existente usando concreto compactado com rolo. 🌊 Como funciona? A parede combina o peso próprio do concreto com o formato curvado para transferir a força da água para o rochoso lateral. 💧 Por que importa? Triplica a capacidade do reservatório para 146,8 milhões de metros cúbicos, reforçando a segurança hídrica regional. 🛡️ Como garante segurança? A junção do concreto novo com o antigo foi travada em blocos com controle rigoroso de temperatura e cura.

A conclusão da elevação da barragem de Gross Dam marca a maior obra de ampliação de reservatório da história do Colorado, triplicando a reserva de água potável de Denver.

Como uma parede de concreto curva consegue segurar o triplo de água sem romper?

Imagine empurrar uma porta pesada com a palma da mão: se você apoiar os ombros contra os batentes laterais da parede, a força necessária nos braços diminui drasticamente. Em barragens, o princípio físico é exatamente o mesmo quando se transforma uma estrutura retilínea de gravidade em um arco tridimensional.

A estrutura original da Gross Dam funcionava apenas como barragem de gravidade, onde somente o peso próprio do concreto impedia que a água empurrasse a parede para baixo. Com o acréscimo de 39,9 metros de altura e o formato em arco, a pressão hidráulica de 146,8 milhões de m³ é redirecionada para os maciços rochosos das montanhas laterais, permitindo erguer 143,5 metros de parede com extrema eficiência estrutural.

O desafio central foi fazer a nova massa de concreto trabalhar estruturalmente junto à barragem construída décadas antes — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões exatas e os dados de engenharia da nova barragem?

A ampliação conduzida pela Denver Water alterou fundamentalmente a geometria da barreira no cânion de South Boulder Creek. Os números consolidados após a conclusão da etapa de elevação em junho de 2026 demonstram a magnitude do projeto hidrotécnico.

Elevação total da crista: a estrutura passou de 103,6 metros para 143,5 metros de altura máxima em relação à fundação rochosa.

Capacidade de armazenamento: o volume útil do reservatório saltou de 51,8 milhões de m³ para 146,8 milhões de m³.

o volume útil do reservatório saltou de 51,8 milhões de m³ para 146,8 milhões de m³. Volume de concreto aplicado: foram lançados mais de 600.000 m³ de Concreto Compactado com Rolo (CCR) na face de jusante.

foram lançados mais de 600.000 m³ de na face de jusante. Extensão da crista: o topo da barragem foi expandido para alcançar mais de 600 metros de comprimento entre as margens do cânion.

o topo da barragem foi expandido para alcançar mais de 600 metros de comprimento entre as margens do cânion. Sistema de vertedouro: nova estrutura de extravasamento projetada para suportar vazões extremas sem causar erosão na base.

Como os engenheiros uniram o concreto novo à barragem antiga sem criar rachaduras?

Colar uma camada nova de concreto sobre uma estrutura de 70 anos de idade é um dos maiores desafios da geotecnia moderna. Como o concreto novo aquece e encolhe durante a cura enquanto o antigo já está estável, qualquer diferença de movimentação criaria fissuras internas fatais.

Para evitar esse colapso térmico, a equipe utilizou a técnica de Concreto Compactado com Rolo (CCR) em camadas de apenas 30 centímetros, combinada com resfriamento por gelo na mistura. Além disso, a superfície da barragem antiga recebeu escarificação mecânica e conectores de aço antes da aplicação do novo material, garantindo um bloco monolítico contínuo.

Parâmetro técnico Estrutura original (1954) Nova estrutura (2026) 📏 Altura máxima 103,6 metros (340 pés) 143,5 metros (471 pés) 💧 Capacidade útil 51,8 milhões de m³ 146,8 milhões de m³ 🏗️ Tipologia estrutural Gravidade em concreto convencional Arco-gravidade em CCR ⚡ Método construtivo Monólitos verticais de 15m Camadas horizontais contínuas de CCR

Onde acompanhar o momento exato da conclusão das obras de elevação?

A etapa final de lançamento de concreto ocorreu no início de junho de 2026, quando as equipes posicionaram o último lote de concreto compactado no topo da parede principal da represa.

O registro audiovisual oficial documenta a transformação da paisagem no montante do cânion e a precisão do maquinário pesado operando em altitudes elevadas nas Montanhas Rochosas.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Denver Water que detalha o marco da obra:

Quais diretrizes e normas internacionais regulam a segurança de grandes barragens?

Projetos de elevação de barragens existentes exigem conformidade rigorosa com os manuais do USACE (U.S. Army Corps of Engineers) e com os critérios da ICOLD (International Commission on Large Dams). No Brasil, procedimentos equivalentes de controle geotécnico e estabilidade de taludes são regidos pela norma ABNT NBR 13028 e pela Política Nacional de Segurança de Barragens.

Essas regulamentações impõem monitoramento em tempo real com piezômetros, extensômetros e sismógrafos instalados no interior da galeria da barragem. O objetivo é garantir que variações de temperatura ou tremores de terra não comprometam a aderência entre as camadas de concreto.

O aumento da altura da barragem permite elevar a capacidade de armazenamento sem construir um segundo barramento em outro local — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável contratar um engenheiro geotécnico para obras de contenção?

Intervenções que envolvem retenção de água, contenção de encostas ou ampliação de estruturas existentes exigem a atuação direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de estruturas hidráulicas. Avaliar a resistência do solo e a pressão da água não é uma tarefa empírica.

Tentativas autônomas de conter infiltrações ou erguer muros de arrimo sem cálculo de impulso hidráulico costumam resultar em colapsos repentinos. Apenas um profissional habilitado pode emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e definir o sistema de drenagem adequado.