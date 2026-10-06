Ao fritar ou grelhar alimentos na cozinha, a coifa no modo depurador é a principal responsável por manter o ar limpo e livre de fumaça. No entanto, o filtro de carvão ativado instalado em coifas de cozinha acumula gordura pesada com o tempo, perdendo a capacidade de reter fumaça e odores durante o preparo das refeições e comprometendo o conforto térmico da casa.

Por que o carvão ativado perde a capacidade de filtragem?

O carvão ativado é um material extremamente poroso que funciona pelo princípio da adsorção química: as moléculas de odor e fumaça ficam presas em seus micro-poros internos à medida que o ar passa pelo elemento filtrante. Para proteger esse carvão, as coifas possuem um pré-filtro metálico (geralmente de alumínio ou inóx) que retém a gordura mais pesada.

Quando o pré-filtro metálico não é lavado com frequência, as partículas de gordura e vapor de óleo conseguem atravessar a barreira e atingem diretamente os grânulos de carvão ativado. O óleo encrossa a superfície do carvão, selando seus micro-poros e impedindo que ele absorva os odores. Uma vez saturado de gordura, o filtro deixa de funcionar e passa a devolver o ar engordurado para o ambiente.

A saturação do filtro de carvão ativado na coifa esconde um risco grave de incêndio e proliferação de odores na cozinha

Quais são os riscos de usar a coifa com o filtro saturado?

Manter o filtro de carvão ativado vencido ou impregnado de gordura afeta a higiene e a segurança da sua cozinha. Os três principais problemas provocados pelo acúmulo de gordura no filtro são:

Como realizar a manutenção e a troca do filtro de carvão ativado?

Diferente do filtro metálico externo que pode e deve ser lavado quinzenalmente —, o filtro de carvão ativado tradicional **não é lavável**. Molhar o carvão destrói sua estrutura porosa e anula sua eficiência.

Siga o passo a passo para fazer a substituição do elemento filtrante:

Desligue a coifa da tomada ou disjuntor por razões de segurança.

Remova o filtro metálico externo pressionando a trava de encaixe.

Lave o filtro metálico com água morna e detergente desengordurante para garantir que a gordura nova não atinja o filtro futuro.

Localize o cartucho ou refil de carvão ativado acoplado ao motor interno.

Gire o refil no sentido indicado no manual (geralmente anti-horário) para soltá-lo do pino central.

Encaixe o novo filtro de carvão ativado compatível com o modelo do seu eletrodoméstico e feche a trava.

compatível com o modelo do seu eletrodoméstico e feche a trava. Recoloque o filtro metálico limpo e seco na base da coifa.

Faça a substituição do refil a cada 4 a 6 meses, dependendo da frequência de frituras na residência.

A saturação do filtro de carvão ativado na coifa esconde um risco grave de incêndio e proliferação de odores na cozinha

Comparativo entre tipos de filtros de exaustão e depuração

Entender a função de cada camada de filtragem da coifa é essencial para manter a eficácia na remoção de fumaça e gordura. Veja a comparação técnica entre os componentes do sistema filtrante:

Tipo de filtro Função principal Manutenção recomendada Filtro de Alumínio / Inóx Grade metálica multicamadas Retém partículas pesadas de gordura e óleo Lavável (quinzenal) Carvão Ativado Tradicional Refil de grânulos minerais Absorve odores, vapores e fumaça fina Troca periódica (4 a 6 meses) Carvão Ativado Lavável (Long Life) Filtro de cerâmica/carvão especial Absorção de odores com alta durabilidade Regenerável no forno a cada 2 meses

Como prolongar a vida útil do depurador?

Para evitar a saturação precoce do seu filtro de carvão ativado, ligue a coifa na velocidade mínima cerca de 5 minutos antes de começar a cozinhar para criar um fluxo de ar e mantenha-a ligada por 10 minutos após finalizar o preparo. As diretrizes e os requisitos de segurança para eletrodomésticos residenciais são normatizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Manter a higienização do pré-filtro metálico em dia garante que o carvão ativado trabalhe livre de óleos, mantendo sua cozinha perfumada e livre de gordura.