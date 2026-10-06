Ao fritar ou grelhar alimentos na cozinha, a coifa no modo depurador é a principal responsável por manter o ar limpo e livre de fumaça. No entanto, o filtro de carvão ativado instalado em coifas de cozinha acumula gordura pesada com o tempo, perdendo a capacidade de reter fumaça e odores durante o preparo das refeições e comprometendo o conforto térmico da casa.
Por que o carvão ativado perde a capacidade de filtragem?
O carvão ativado é um material extremamente poroso que funciona pelo princípio da adsorção química: as moléculas de odor e fumaça ficam presas em seus micro-poros internos à medida que o ar passa pelo elemento filtrante. Para proteger esse carvão, as coifas possuem um pré-filtro metálico (geralmente de alumínio ou inóx) que retém a gordura mais pesada.
Quando o pré-filtro metálico não é lavado com frequência, as partículas de gordura e vapor de óleo conseguem atravessar a barreira e atingem diretamente os grânulos de carvão ativado. O óleo encrossa a superfície do carvão, selando seus micro-poros e impedindo que ele absorva os odores. Uma vez saturado de gordura, o filtro deixa de funcionar e passa a devolver o ar engordurado para o ambiente.
Quais são os riscos de usar a coifa com o filtro saturado?
Manter o filtro de carvão ativado vencido ou impregnado de gordura afeta a higiene e a segurança da sua cozinha. Os três principais problemas provocados pelo acúmulo de gordura no filtro são:
Como realizar a manutenção e a troca do filtro de carvão ativado?
Diferente do filtro metálico externo que pode e deve ser lavado quinzenalmente —, o filtro de carvão ativado tradicional **não é lavável**. Molhar o carvão destrói sua estrutura porosa e anula sua eficiência.
Siga o passo a passo para fazer a substituição do elemento filtrante:
- Desligue a coifa da tomada ou disjuntor por razões de segurança.
- Remova o filtro metálico externo pressionando a trava de encaixe.
- Lave o filtro metálico com água morna e detergente desengordurante para garantir que a gordura nova não atinja o filtro futuro.
- Localize o cartucho ou refil de carvão ativado acoplado ao motor interno.
- Gire o refil no sentido indicado no manual (geralmente anti-horário) para soltá-lo do pino central.
- Encaixe o novo filtro de carvão ativado compatível com o modelo do seu eletrodoméstico e feche a trava.
- Recoloque o filtro metálico limpo e seco na base da coifa.
- Faça a substituição do refil a cada 4 a 6 meses, dependendo da frequência de frituras na residência.
Comparativo entre tipos de filtros de exaustão e depuração
Entender a função de cada camada de filtragem da coifa é essencial para manter a eficácia na remoção de fumaça e gordura. Veja a comparação técnica entre os componentes do sistema filtrante:
|Tipo de filtro
|Função principal
|Manutenção recomendada
|Filtro de Alumínio / Inóx Grade metálica multicamadas
|Retém partículas pesadas de gordura e óleo
|Lavável (quinzenal)
|Carvão Ativado Tradicional Refil de grânulos minerais
|Absorve odores, vapores e fumaça fina
|Troca periódica (4 a 6 meses)
|Carvão Ativado Lavável (Long Life) Filtro de cerâmica/carvão especial
|Absorção de odores com alta durabilidade
|Regenerável no forno a cada 2 meses
Como prolongar a vida útil do depurador?
Para evitar a saturação precoce do seu filtro de carvão ativado, ligue a coifa na velocidade mínima cerca de 5 minutos antes de começar a cozinhar para criar um fluxo de ar e mantenha-a ligada por 10 minutos após finalizar o preparo. As diretrizes e os requisitos de segurança para eletrodomésticos residenciais são normatizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Manter a higienização do pré-filtro metálico em dia garante que o carvão ativado trabalhe livre de óleos, mantendo sua cozinha perfumada e livre de gordura.