Resultado
Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1315 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [02 – 15 – 26 – 17 – 09 – 13 – 19] | Mês da Sorte: [Outubro]
- 2 Sorteio: segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.
Resultado do Dia de Sorte 1315: as dezenas sorteadas foram 02 – 15 – 26 – 17 – 09 – 13 – 19 Mês da Sorte: Outubro . O Dia de Sorte acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 2,6 milhões.
Números sorteados
02 – 15 – 26 – 17 – 09 – 13 – 19 Mês da Sorte: Outubro
Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1315 de hoje.
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 2,6 milhões.
O Dia de Sorte acumulou?
A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.
O prêmio principal estava estimado em R$ 2,6 milhões. No concurso 1313, de sexta-feira (2), ninguém acertou os sete números, e 49 apostas com seis acertos levaram R$ 2.736,42 cada.
[COMPLETAR: resultado do concurso 1314, de sábado (3), com dezenas e desfecho]
Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?
O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.
- 7 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 6 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 4 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- Mês da Sorte: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
Como jogar no Dia de Sorte
No Dia de Sorte, o apostador marca de 7 a 15 números entre os 31 do volante e escolhe um Mês da Sorte. Há prêmio para quem acerta sete, seis, cinco ou quatro números, e também para quem acerta o mês sorteado.
Onde apostar
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio do Dia de Sorte, o concurso 1316, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Dezenas
|Desfecho
|1313
|sexta-feira, 02/10
|07 — 11 — 12 — 15 — 22 — 25 — 31 (Mês da Sorte: fevereiro)
|Sem ganhador dos sete acertos; 49 apostas com seis acertos
|[COMPLETAR 1314 (sábado, 03/10) e anteriores até 10 concursos]
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 1313.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1315?
[INSERIR DEZENAS]
O Dia de Sorte acumulou?
A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.
Quando é o próximo sorteio?
O próximo sorteio é o 1316, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.