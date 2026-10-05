Resultado uai Saíram as dezenas da Lotomania 2984 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [28 – 73 – 82 – 68 – 22 – 76 – 90 – 03 – 79 – 05 – 12 – 20 – 23 – 70 – 25 – 41 – 26 – 06 – 86 – 53]

2 Sorteio: segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.

Resultado da Lotomania 2984: as dezenas sorteadas foram 28 – 73 – 82 – 68 – 22 – 76 – 90 – 03 – 79 – 05 – 12 – 20 – 23 – 70 – 25 – 41 – 26 – 06 – 86 – 53. A Lotomania acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 8,5 milhões.

Números sorteados

28 – 73 – 82 – 68 – 22 – 76 – 90 – 03 – 79 – 05 – 12 – 20 – 23 – 70 – 25 – 41 – 26 – 06 – 86 – 53

Lotomania 2984: Resultado da Lotomania — números sorteados no concurso 2984 hoje

Resultado da Lotomania — números sorteados no concurso 2984 de hoje.

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 8,5 milhões.

A Lotomania acumulou?

A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.

O prêmio principal estava estimado em R$ 8,5 milhões. No concurso 2983, de sexta-feira (2), ninguém acertou as 20 dezenas, mas uma aposta de Conceição do Tocantins (TO) acertou 19 e levou R$ 295.986,74.

Outra aposta, que não acertou nenhuma dezena, recebeu R$ 147.993,39, porque na Lotomania zerar o volante também premia.

Teve ganhador na Lotomania hoje?

O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.

20 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

19 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

18 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

17 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

16 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

0 acerto: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

Como jogar na Lotomania

Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre os 100 do volante, de 00 a 99, ou deixa o sistema escolher na Surpresinha. A Caixa sorteia 20 dezenas, e há prêmio para quem acerta 20, 19, 18, 17 ou 16 números, e também para quem não acerta nenhum.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Lotomania, o concurso 2985, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas Desfecho 2983 sexta-feira, 02/10 12 — 14 — 21 — 26 — 31 — 36 — 41 — 48 — 50 — 52 — 63 — 65 — 73 — 78 — 80 — 82 — 91 — 95 — 98 — 99 Acumulou; uma aposta com 19 acertos levou R$ 295.986,74 2981 segunda-feira, 28/09 15 — 21 — 24 — 33 — 34 — 37 — 43 — 50 — 60 — 61 — 64 — 69 — 71 — 75 — 76 — 81 — 86 — 96 — 97 — 99 [COMPLETAR desfecho] [COMPLETAR 2982, 2980 e anteriores até 10 concursos]

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 2983.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Lotomania 2984?

[INSERIR DEZENAS]

A Lotomania acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio é o 2985, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.