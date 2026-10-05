Resultado
Saíram as dezenas da Lotomania 2984 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [28 – 73 – 82 – 68 – 22 – 76 – 90 – 03 – 79 – 05 – 12 – 20 – 23 – 70 – 25 – 41 – 26 – 06 – 86 – 53]
- 2 Sorteio: segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.
Resultado da Lotomania 2984: as dezenas sorteadas foram 28 – 73 – 82 – 68 – 22 – 76 – 90 – 03 – 79 – 05 – 12 – 20 – 23 – 70 – 25 – 41 – 26 – 06 – 86 – 53. A Lotomania acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 8,5 milhões.
Números sorteados
28 – 73 – 82 – 68 – 22 – 76 – 90 – 03 – 79 – 05 – 12 – 20 – 23 – 70 – 25 – 41 – 26 – 06 – 86 – 53
Resultado da Lotomania — números sorteados no concurso 2984 de hoje.
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 8,5 milhões.
A Lotomania acumulou?
A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.
O prêmio principal estava estimado em R$ 8,5 milhões. No concurso 2983, de sexta-feira (2), ninguém acertou as 20 dezenas, mas uma aposta de Conceição do Tocantins (TO) acertou 19 e levou R$ 295.986,74.
Outra aposta, que não acertou nenhuma dezena, recebeu R$ 147.993,39, porque na Lotomania zerar o volante também premia.
Teve ganhador na Lotomania hoje?
O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.
- 20 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 19 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 18 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 17 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 16 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 0 acerto: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
Como jogar na Lotomania
Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre os 100 do volante, de 00 a 99, ou deixa o sistema escolher na Surpresinha. A Caixa sorteia 20 dezenas, e há prêmio para quem acerta 20, 19, 18, 17 ou 16 números, e também para quem não acerta nenhum.
Onde apostar
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Lotomania, o concurso 2985, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Dezenas
|Desfecho
|2983
|sexta-feira, 02/10
|12 — 14 — 21 — 26 — 31 — 36 — 41 — 48 — 50 — 52 — 63 — 65 — 73 — 78 — 80 — 82 — 91 — 95 — 98 — 99
|Acumulou; uma aposta com 19 acertos levou R$ 295.986,74
|2981
|segunda-feira, 28/09
|15 — 21 — 24 — 33 — 34 — 37 — 43 — 50 — 60 — 61 — 64 — 69 — 71 — 75 — 76 — 81 — 86 — 96 — 97 — 99
|[COMPLETAR desfecho]
|[COMPLETAR 2982, 2980 e anteriores até 10 concursos]
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 2983.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados na Lotomania 2984?
[INSERIR DEZENAS]
A Lotomania acumulou?
A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.
Quando é o próximo sorteio?
O próximo sorteio é o 2985, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.