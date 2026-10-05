Resultado uai Saíram as dezenas da Dupla Sena 3017 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 1º sorteio: Primeiro Sorteio: 37 – 38 – 23 – 22 – 05 – 06 Segundo Sorteio: 08 – 20 – 42 – 31 – 48 – 05

2 Sorteio: segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.

Resultado da Dupla Sena 3017: as dezenas sorteadas foram Primeiro Sorteio: 37 – 38 – 23 – 22 – 05 – 06 Segundo Sorteio: 08 – 20 – 42 – 31 – 48 – 05. A Dupla Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 7 milhões.

Números sorteados

Primeiro Sorteio:

37 – 38 – 23 – 22 – 05 – 06

Segundo Sorteio:

08 – 20 – 42 – 31 – 48 – 05

Dupla Sena 3017: Resultado da Dupla Sena — números sorteados no concurso 3017 hoje

Resultado da Dupla Sena — números sorteados no concurso 3017 de hoje.

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 7 milhões.

A Dupla Sena acumulou?

A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.

O prêmio principal estava estimado em R$ 7 milhões. No concurso 3016, de sexta-feira (2), ninguém acertou a sena em nenhum dos dois sorteios.

No primeiro sorteio, 29 apostas fizeram a quina, com R$ 2.863,45 cada. No segundo, foram 12 apostas, com R$ 6.228,00 cada.

Teve ganhador na Dupla Sena hoje?

O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.

1º sorteio, 6 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

1º sorteio, 5 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

1º sorteio, 4 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

1º sorteio, 3 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

2º sorteio, 6 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

2º sorteio, 5 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

2º sorteio, 4 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

2º sorteio, 3 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

Como jogar na Dupla Sena

Na Dupla Sena, o apostador marca de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. Cada concurso tem dois sorteios, e a mesma aposta concorre aos dois. Há prêmio para quem acerta seis, cinco, quatro ou três dezenas em cada sorteio.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Dupla Sena, o concurso 3018, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas Desfecho 3016 sexta-feira, 02/10 1º: 10 — 15 — 28 — 39 — 44 — 50; 2º: 06 — 11 — 13 — 15 — 18 — 50 Sem ganhador da sena nos dois sorteios 3014 segunda-feira, 28/09 1º: 11 — 20 — 24 — 25 — 33 — 49; 2º: 24 — 26 — 31 — 35 — 39 — 43 [COMPLETAR desfecho] [COMPLETAR 3015 e anteriores até 10 concursos]

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 3016.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3017?

[INSERIR DEZENAS]

A Dupla Sena acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio é o 3018, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder. do que pode perder.