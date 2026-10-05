Resultado uai Saíram as dezenas do Super Sete 907 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [6 – 0 – 2 – 1 – 1 – 4 – 9 ]

2 Sorteio: segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.

Resultado do Super Sete 907: as dezenas sorteadas foram 6 – 0 – 2 – 1 – 1 – 4 – 9 O Super Sete acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 10,3 milhões.

Números sorteados

6 – 0 – 2 – 1 – 1 – 4 – 9

Super Sete 907: Resultado do Super Sete — números sorteados no concurso 907 hoje

Resultado do Super Sete — números sorteados no concurso 907 de hoje.

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 10,3 milhões.

O Super Sete acumulou?

A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.

O prêmio principal estava estimado em R$ 10,3 milhões. No concurso 906, de sexta-feira (2), ninguém acertou as sete nem as seis colunas, e 90 apostas com cinco acertos levaram R$ 1.218,21 cada.

Segundo levantamento publicado na imprensa, a faixa principal está sem ganhador há 65 concursos (do 842 ao 906), desde o 841, de 29 de abril.

Teve ganhador no Super Sete hoje?

O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.

7 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

6 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

5 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

4 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

3 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

Como jogar no Super Sete

No Super Sete, o volante tem sete colunas, numeradas de 0 a 9. Em cada coluna, o apostador marca de um a três números. Há prêmio para quem acerta as sete, seis, cinco, quatro ou três colunas.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio do Super Sete, o concurso 908, ele será sorteado na quarta-feira, 7 de outubro [CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas Desfecho 906 sexta-feira, 02/10 5 — 5 — 2 — 3 — 3 — 1 — 2 Acumulou; 90 apostas com cinco acertos [COMPLETAR 905, 904 e anteriores até 10 concursos]

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 906.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados no Super Sete 907?

[INSERIR DEZENAS]

O Super Sete acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio é o 908, quarta-feira, 7 de outubro [CONFIRMAR no calendário da Caixa].

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.