Resultado
Saíram as dezenas da Lotofácil 3797 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [19 – 09 – 16 – 06 – 13 – 10 – 14 – 02 – 23 – 18 – 20 – 01 – 07 – 08 – 03]
- 2 Sorteio: segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.
Resultado da Lotofácil 3797: as dezenas sorteadas foram 19 – 09 – 16 – 06 – 13 – 10 – 14 – 02 – 23 – 18 – 20 – 01 – 07 – 08 – 03. A Lotofácil acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 2 milhões.
Números sorteados
19 – 09 – 16 – 06 – 13 – 10 – 14 – 02 – 23 – 18 – 20 – 01 – 07 – 08 – 03
Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3797 de hoje.
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 2 milhões.
A Lotofácil acumulou?
A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.
O prêmio principal estava estimado em R$ 2 milhões. No concurso 3796, de sábado (3), uma aposta de São Paulo (SP) acertou as 15 dezenas e levou R$ 1.831.968,18.
Foi o oitavo concurso seguido com ganhador na faixa principal, sequência iniciada no 3789.
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.
- 15 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 14 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 13 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 12 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 11 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
Como jogar na Lotofácil
Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Há prêmio para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.
Onde apostar
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Lotofácil, o concurso 3798, ele será sorteado na terça-feira, 6 de outubro.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Dezenas
|Desfecho
|3796
|sábado, 03/10
|03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 19 — 20 — 21 — 24
|Uma aposta de São Paulo (SP) levou R$ 1.831.968,18
|3795
|sexta-feira, 02/10
|01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 18 — 19 — 22 — 24
|Uma aposta online levou R$ 1.452.755,06
|3791
|segunda-feira, 28/09
|01 — 02 — 04 — 06 — 08 — 09 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 19 — 24 — 25
|Uma aposta levou R$ 1.612.688,47
|[COMPLETAR 3794, 3793, 3792 e anteriores até 10 concursos]
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 3796.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3797?
[INSERIR DEZENAS]
A Lotofácil acumulou?
A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.
Quando é o próximo sorteio?
O próximo sorteio é o 3798, terça-feira, 6 de outubro, às 21h [CONFIRMAR horário].
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.