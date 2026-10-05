Resultado uai Saíram as dezenas da Lotofácil 3797 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [19 – 09 – 16 – 06 – 13 – 10 – 14 – 02 – 23 – 18 – 20 – 01 – 07 – 08 – 03]

2 Sorteio: segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.

Resultado da Lotofácil 3797: as dezenas sorteadas foram 19 – 09 – 16 – 06 – 13 – 10 – 14 – 02 – 23 – 18 – 20 – 01 – 07 – 08 – 03. A Lotofácil acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 2 milhões.

Números sorteados

19 – 09 – 16 – 06 – 13 – 10 – 14 – 02 – 23 – 18 – 20 – 01 – 07 – 08 – 03

Lotofácil 3797: Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3797 hoje

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3797 de hoje.

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 2 milhões.

A Lotofácil acumulou?

A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.

O prêmio principal estava estimado em R$ 2 milhões. No concurso 3796, de sábado (3), uma aposta de São Paulo (SP) acertou as 15 dezenas e levou R$ 1.831.968,18.

Foi o oitavo concurso seguido com ganhador na faixa principal, sequência iniciada no 3789.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.

15 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

14 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

13 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

12 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

11 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Há prêmio para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Lotofácil, o concurso 3798, ele será sorteado na terça-feira, 6 de outubro.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas Desfecho 3796 sábado, 03/10 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 19 — 20 — 21 — 24 Uma aposta de São Paulo (SP) levou R$ 1.831.968,18 3795 sexta-feira, 02/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 18 — 19 — 22 — 24 Uma aposta online levou R$ 1.452.755,06 3791 segunda-feira, 28/09 01 — 02 — 04 — 06 — 08 — 09 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 19 — 24 — 25 Uma aposta levou R$ 1.612.688,47 [COMPLETAR 3794, 3793, 3792 e anteriores até 10 concursos]

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 3796.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3797?

[INSERIR DEZENAS]

A Lotofácil acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio é o 3798, terça-feira, 6 de outubro, às 21h [CONFIRMAR horário].

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.