Resultado
Saíram as dezenas da Quina 7135 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [18 – 80 – 43 – 01 – 06 ]
- 2 Sorteio: segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.
Resultado da Quina 7135: as dezenas sorteadas foram 18 – 80 – 43 – 01 – 06 A Quina acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 24 milhões.
Números sorteados
18 – 80 – 43 – 01 – 06
Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7135 de hoje.
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 24 milhões.
A Quina acumulou?
A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.
O prêmio principal chegou ao concurso 7135 estimado em R$ 24 milhões, depois de ninguém acertar as cinco dezenas do 7134, no sábado (3): 14 — 15 — 43 — 54 — 72.
Foi o 13º concurso seguido sem ganhador na faixa principal, sequência iniciada no 7122.
Teve ganhador na Quina hoje?
O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.
- 5 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 4 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 3 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
- 2 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada
Como jogar na Quina
Na Quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Há prêmio para quem acerta cinco (quina), quatro (quadra), três (terno) ou dois números (duque). A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3.
Onde apostar
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Quina, o concurso 7136, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Dezenas
|Desfecho
|7134
|sábado, 03/10
|14 — 15 — 43 — 54 — 72
|Acumulou para R$ 24 milhões
|7133
|sexta-feira, 02/10
|19 — 31 — 46 — 49 — 60
|Sem ganhador na quina; 49 apostas na quadra, R$ 11.829,02 cada
|7129
|segunda-feira, 28/09
|14 — 22 — 37 — 42 — 60
|Acumulou
|[COMPLETAR 7132, 7131, 7130 e anteriores até 10 concursos]
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 7134.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados na Quina 7135?
[INSERIR DEZENAS]
A Quina acumulou?
A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.
Quando é o próximo sorteio?
O próximo sorteio é o 7136, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.