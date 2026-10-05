Resultado uai Saíram as dezenas da Quina 7135 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [18 – 80 – 43 – 01 – 06 ]

2 Sorteio: segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais.

Resultado da Quina 7135: as dezenas sorteadas foram 18 – 80 – 43 – 01 – 06 A Quina acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. O prêmio estimado era de R$ 24 milhões.

Números sorteados

18 – 80 – 43 – 01 – 06

Quina 7135: Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7135 hoje

Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7135 de hoje.

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 24 milhões.

A Quina acumulou?

A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial deste concurso.

O prêmio principal chegou ao concurso 7135 estimado em R$ 24 milhões, depois de ninguém acertar as cinco dezenas do 7134, no sábado (3): 14 — 15 — 43 — 54 — 72.

Foi o 13º concurso seguido sem ganhador na faixa principal, sequência iniciada no 7122.

Teve ganhador na Quina hoje?

O número de apostas ganhadoras e o valor de cada prêmio ainda não foram divulgados. Quando saírem, as faixas abaixo serão preenchidas e as cidades dos ganhadores entram uma por linha, no formato Cidade/UF.

5 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

4 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

3 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

2 acertos: [Y] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR] cada

Como jogar na Quina

Na Quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Há prêmio para quem acerta cinco (quina), quatro (quadra), três (terno) ou dois números (duque). A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, em loteriasonline.caixa.gov.br, sempre até o horário-limite de cada concurso. Para o próximo sorteio da Quina, o concurso 7136, o dia e a data do sorteio devem ser conferidos no calendário da Caixa [CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Acima de R$ 10 mil, o pagamento sai em até dois dias úteis.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Passado esse período, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas Desfecho 7134 sábado, 03/10 14 — 15 — 43 — 54 — 72 Acumulou para R$ 24 milhões 7133 sexta-feira, 02/10 19 — 31 — 46 — 49 — 60 Sem ganhador na quina; 49 apostas na quadra, R$ 11.829,02 cada 7129 segunda-feira, 28/09 14 — 22 — 37 — 42 — 60 Acumulou [COMPLETAR 7132, 7131, 7130 e anteriores até 10 concursos]

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br. Para ler o concurso anterior, veja o resultado do concurso 7134.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Quina 7135?

[INSERIR DEZENAS]

A Quina acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio é o 7136, [DIA E DATA — CONFIRMAR no calendário da Caixa].

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.