Hoje uai Dia de Sorte 1315 sorteia R$ 2,6 milhões nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 21h. 1 R$ 2,6 milhões em jogo — o 1314 terminou sem acertador das sete dezenas e o prêmio acumulou

2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site oficial, pelo app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica

O Dia de Sorte 1315 sorteia R$ 2,6 milhões nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no sábado e subiu de R$ 2,2 milhões para R$ 2,6 milhões.

R$ 2,6 milhões em jogo: o Dia de Sorte acumulou no sábado

O concurso 1314, de sábado (3), sorteou 02 — 10 — 11 — 17 — 25 — 27 — 31, e o Mês da Sorte foi junho. Ninguém acertou as sete dezenas.

Foram 76 apostas com seis acertos, que levaram R$ 1.998,66 cada, e 2.366 com cinco acertos, com R$ 25,00 cada.

Quando é o sorteio

Segunda-feira, 5 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar no Dia de Sorte e quanto custa

No Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 do volante e marca um Mês da Sorte. A aposta simples, com sete números, custa R$ 2,50.

A chance de acertar as sete dezenas com a aposta simples é de uma em 2.629.575, e a de acertar o Mês da Sorte é de uma em 12.

Aposta Preço Chance de acerto 7 dezenas R$ 2,50 1 em 2.629.575 Mês da Sorte incluso 1 em 12

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h desta segunda.

Faixas de premiação do Dia de Sorte

Veja o que cada uma rendeu no concurso 1314:

7 acertos: sem ganhador no 1314, prêmio acumulado em R$ 2,6 milhões

6 acertos: R$ 1.998,66 para cada uma das 76 apostas

5 acertos: R$ 25,00 para cada uma das 2.366 apostas

4 acertos: R$ 5,00 para cada uma das 28.391 apostas

Mês da Sorte: R$ 2,50 para cada uma das 76.192 apostas

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1315?

A estimativa da Caixa é de R$ 2,6 milhões para quem acertar as sete dezenas.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h desta segunda.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de quatro acertos. O Dia de Sorte paga quem acerta de 4 a 7 dezenas, além do Mês da Sorte.

O que acontece se ninguém acertar a faixa principal?

O valor acumula para o próximo concurso, o 1316.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.