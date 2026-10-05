Hoje uai Lotofácil 3797 sorteia R$ 2 milhões nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 21h. 1 R$ 2 milhões estimados — uma aposta de São Paulo (SP) acertou as 15 dezenas do 3796 e levou R$ 1,83 milhão

2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site oficial, pelo app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica

A Lotofácil 3797 sorteia R$ 2 milhões nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A faixa principal teve ganhador de novo no sábado: uma aposta de São Paulo (SP) levou R$ 1.831.968,18 no concurso 3796.

Lotofácil sem acúmulo: R$ 2 milhões em jogo

O concurso 3796, de sábado (3), saiu com as dezenas 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 19 — 20 — 21 — 24. Uma aposta de São Paulo (SP) acertou as 15 e levou sozinha R$ 1.831.968,18.

Foi o oitavo concurso consecutivo com ganhador na faixa principal, sequência iniciada no 3789. Houve ainda 210 apostas com 14 acertos, com R$ 1.829,15 cada, e 7.168 com 13 acertos, com R$ 35,00 cada.

Quando é o sorteio

Segunda-feira, 5 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar na Lotofácil e quanto custa

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante e recebe prêmio ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.

A chance de acertar as 15 dezenas com a aposta mínima é de uma em 3.268.760. Com 16 números, o jogo custa R$ 56,00 e a probabilidade sobe para uma em 204.298.

Números marcados Preço da aposta Chance de acertar as 15 dezenas 15 (aposta mínima) R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 R$ 56,00 1 em 204.298

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h desta segunda.

Faixas de premiação da Lotofácil

Veja o que cada uma rendeu no concurso 3796:

15 acertos: 1 aposta, R$ 1.831.968,18

14 acertos: R$ 1.829,15 para cada uma das 210 apostas

13 acertos: R$ 35,00 para cada uma das 7.168 apostas

12 acertos: R$ 14,00 para cada uma das 87.286 apostas

11 acertos: R$ 7,00 para cada uma das 484.795 apostas

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Lotofácil 3797?

A estimativa da Caixa é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h desta segunda.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de 11 acertos. A Lotofácil paga em cinco faixas: 15, 14, 13, 12 e 11 acertos.

O que acontece se ninguém acertar a faixa principal?

O valor acumula para o próximo concurso, o 3798.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.