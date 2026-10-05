Hoje uai Quina 7135 sorteia R$ 24 milhões nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 21h. 1 R$ 24 milhões em jogo — a Quina acumulou no 7134 e chega a 13 concursos sem ganhador (7122 a 7134)

2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site oficial, pelo app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica

A Quina 7135 sorteia R$ 24 milhões nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou de novo no sábado e já soma 13 concursos seguidos sem ganhador na faixa principal.

R$ 24 milhões em jogo: a Quina acumula há 13 concursos

O concurso 7134, de sábado (3), saiu com as dezenas 14 — 15 — 43 — 54 — 72. Ninguém acertou as cinco, e o prêmio principal subiu de R$ 17,5 milhões para os R$ 24 milhões desta segunda-feira.

A sequência sem ganhador na faixa principal começou no concurso 7122. Houve premiação nas faixas menores: 53 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 11.315,33 cada, e 5.166 acertaram o terno e receberam R$ 110,56.

Quando é o sorteio

Segunda-feira, 5 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar na Quina e quanto custa

Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3,00.

A chance de acertar as cinco dezenas com uma aposta simples é de uma em 24.040.016. Com seis números, o jogo custa R$ 18,00 e a probabilidade sobe para uma em 4.006.669.

Números marcados Preço da aposta Chance de acertar a quina 5 (aposta simples) R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h desta segunda.

Faixas de premiação da Quina

Veja o que cada uma rendeu no concurso 7134:

5 acertos (quina): sem ganhador no 7134, prêmio acumulado em R$ 24 milhões

4 acertos (quadra): R$ 11.315,33 para cada uma das 53 apostas

3 acertos (terno): R$ 110,56 para cada uma das 5.166 apostas

2 acertos (duque): R$ 4,58 para cada uma das 124.704 apostas

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Quina 7135?

A estimativa da Caixa é de R$ 24 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h desta segunda.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de dois acertos. A Quina paga em quatro faixas: quina (5 acertos), quadra (4), terno (3) e duque (2).

O que acontece se ninguém acertar a faixa principal?

O valor acumula para o próximo concurso, o 7136.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.