Hoje uai Lotomania 2984 sorteia R$ 8,5 milhões nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 21h. 1 R$ 8,5 milhões em jogo — a Lotomania acumulou no 2983, com uma aposta de 19 acertos que levou R$ 295.986,74

2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site oficial, pelo app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica

A Lotomania 2984 sorteia R$ 8,5 milhões nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou na sexta, quando uma aposta acertou 19 dezenas e outra levou prêmio por não acertar nenhuma.

R$ 8,5 milhões em jogo: uma aposta ficou a uma dezena do prêmio máximo

O concurso 2983, de sexta-feira (2), sorteou 12 — 14 — 21 — 26 — 31 — 36 — 41 — 48 — 50 — 52 — 63 — 65 — 73 — 78 — 80 — 82 — 91 — 95 — 98 — 99. Ninguém acertou as 20, e o prêmio subiu de R$ 7,5 milhões para R$ 8,5 milhões.

Uma aposta acertou 19 dezenas e levou R$ 295.986,74, e outra, que não acertou nenhuma, recebeu R$ 147.993,39. Na faixa de 18 acertos, 62 apostas levaram R$ 2.983,74 cada.

Quando é o sorteio

Segunda-feira, 5 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar na Lotomania e quanto custa

Na Lotomania, o apostador marca 50 números entre os 100 do volante (de 00 a 99), e a Caixa sorteia 20. A aposta tem preço único de R$ 3,00.

A chance de acertar as 20 dezenas é de uma em 11.372.635. A modalidade também premia quem erra todas as 20 dezenas.

Números marcados Preço da aposta Chance de acertar as 20 dezenas 50 R$ 3,00 1 em 11.372.635

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h desta segunda.

Faixas de premiação da Lotomania

Veja o que cada uma rendeu no concurso 2983:

20 acertos: sem ganhador no 2983, prêmio acumulado em R$ 8,5 milhões

19 acertos: R$ 295.986,74 para 1 aposta

18 acertos: R$ 2.983,74 para cada uma das 62 apostas

17 acertos: R$ 314,61 para cada uma das 588 apostas

16 acertos: R$ 51,35 para cada uma das 3.602 apostas

15 acertos: R$ 11,80 para cada uma das 15.669 apostas

0 acerto: R$ 147.993,39 para 1 aposta

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Lotomania 2984?

A estimativa da Caixa é de R$ 8,5 milhões para quem acertar as 20 dezenas.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h desta segunda.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de 15 acertos. A Lotomania premia quem acerta 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 dezenas — e também quem não acerta nenhuma.

O que acontece se ninguém acertar a faixa principal?

O valor acumula para o próximo concurso, o 2985.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.