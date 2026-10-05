Hoje uai Dupla Sena 3017 sorteia R$ 7 milhões nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 21h. 1 R$ 7 milhões em jogo — o 3016 terminou sem acertador das seis dezenas nos dois sorteios

2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site oficial, pelo app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica

A Dupla Sena 3017 sorteia R$ 7 milhões nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou na sexta e subiu de R$ 6,5 milhões para R$ 7 milhões.

R$ 7 milhões em jogo e duas chances por aposta

O concurso 3016, de sexta-feira (2), sorteou 10 — 15 — 28 — 39 — 44 — 50 no primeiro sorteio e 06 — 11 — 13 — 15 — 18 — 50 no segundo. Ninguém acertou as seis dezenas em nenhum dos dois.

No primeiro sorteio, 29 apostas fizeram a quina e levaram R$ 2.863,45 cada. No segundo, 12 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 6.228,00 cada.

Quando é o sorteio

Segunda-feira, 5 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar na Dupla Sena e quanto custa

Na Dupla Sena, o apostador marca de seis a 15 números entre os 50 do volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 3,00 e vale para dois sorteios no mesmo concurso.

A chance de acertar a sena em cada sorteio é de uma em 15.890.700.

Números marcados Preço da aposta Chance de acertar a sena em cada sorteio 6 (aposta simples) R$ 3,00 1 em 15.890.700

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h desta segunda.

Faixas de premiação da Dupla Sena

Veja o que cada uma rendeu no concurso 3016:

1º sorteio, 6 acertos: sem ganhador

1º sorteio, 5 acertos: R$ 2.863,45 para cada uma das 29 apostas

1º sorteio, 4 acertos: R$ 96,44 para cada uma das 984 apostas

1º sorteio, 3 acertos: R$ 3,04 para cada uma das 15.599 apostas

2º sorteio, 6 acertos: sem ganhador

2º sorteio, 5 acertos: R$ 6.228,00 para cada uma das 12 apostas

2º sorteio, 4 acertos: R$ 98,65 para cada uma das 962 apostas

2º sorteio, 3 acertos: R$ 2,68 para cada uma das 17.701 apostas

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3017?

A estimativa da Caixa é de R$ 7 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h desta segunda.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de três acertos. Em cada um dos dois sorteios, a Dupla Sena paga sena (6 acertos), quina (5), quadra (4) e terno (3).

O que acontece se ninguém acertar a faixa principal?

O prêmio da sena acumula para o próximo concurso, o 3018.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.