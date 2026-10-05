Hoje uai Super Sete 907 sorteia R$ 10,3 milhões nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 21h. 1 R$ 10,3 milhões em jogo — o 906 terminou sem acertador das sete colunas, e 90 apostas fizeram cinco acertos

2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site oficial, pelo app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica

A Super Sete 907 sorteia R$ 10,3 milhões nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou na sexta, quando 90 apostas acertaram cinco colunas.

R$ 10,3 milhões em jogo: o prêmio da Super Sete acumulou na sexta

No concurso 906, de sexta-feira (2), as colunas sorteadas foram 5 — 5 — 2 — 3 — 3 — 1 — 2. Ninguém acertou sete nem seis colunas, e o prêmio subiu de R$ 10 milhões para R$ 10,3 milhões.

Foram 90 apostas com cinco acertos, que levaram R$ 1.218,21 cada, e 1.459 com quatro acertos, com R$ 75,14 cada.

Quando é o sorteio

Segunda-feira, 5 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar na Super Sete e quanto custa

O volante da Super Sete tem sete colunas, cada uma com os números de 0 a 9. O apostador marca ao menos um número por coluna, e a Caixa sorteia um por coluna. A aposta simples custa R$ 3,00.

A ordem importa: cada número precisa estar na coluna certa. A chance de acertar as sete colunas com a aposta simples é de uma em 10 milhões.

Aposta Preço Chance de acertar as sete colunas Simples (um número por coluna) R$ 3,00 1 em 10.000.000

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h desta segunda.

Faixas de premiação da Super Sete

Veja o que cada uma rendeu no concurso 906:

7 acertos: sem ganhador no 906, prêmio acumulado em R$ 10,3 milhões

6 acertos: sem ganhador

5 acertos: R$ 1.218,21 para cada uma das 90 apostas

4 acertos: R$ 75,14 para cada uma das 1.459 apostas

3 acertos: R$ 6,00 para cada uma das 14.437 apostas

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Super Sete 907?

A estimativa da Caixa é de R$ 10,3 milhões para quem acertar as sete colunas.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h desta segunda.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de três colunas. A Super Sete premia quem acerta 7, 6, 5, 4 ou 3 colunas.

O que acontece se ninguém acertar a faixa principal?

O valor acumula para o próximo concurso, o 908.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.