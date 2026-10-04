Resultado uai +Milionária 395: por que não teve sorteio hoje (domingo, 4/10)? O concurso foi antecipado para sábado por causa das Eleições 2026 — veja o resultado. 1 Acumulou: ninguém acertou o prêmio principal e o valor foi a R$ 102 milhões para o concurso 396

2 Dezenas sorteadas: 08 — 18 — 21 — 27 — 28 — 44 · Trevos: 3 e 5

3 Próximo concurso: 396, na quarta-feira, dia 7 de outubro, com estimativa de R$ 102 milhões

Não teve sorteio da +Milionária neste domingo (4) porque o concurso 395 foi antecipado para o sábado (3), por causa do primeiro turno das Eleições 2026. Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos, e o prêmio acumulou para R$ 102 milhões no concurso 396. Foram 40 apostas com cinco dezenas e um ou nenhum trevo, com R$ 14.418,60 cada.

Por que não teve +Milionária hoje?

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo, e o concurso 395 saiu às 21h de sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A mudança valeu para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

Números sorteados

08 — 18 — 21 — 27 — 28 — 44 · Trevos: 3 e 5

Resultado da +Milionária — números sorteados no concurso 395

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h de sábado, pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A +Milionária acumulou?

Sim. Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos, e o prêmio de R$ 100 milhões acumulou para R$ 102 milhões no concurso 396.

Teve ganhador na +Milionária no sábado?

Na faixa principal, não. Veja o rateio por faixa:

6 acertos + 2 trevos: sem ganhador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: sem ganhador

5 acertos + 2 trevos: sem ganhador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 40 apostas ganhadoras, R$ 14.418,60 cada

4 acertos + 2 trevos: 147 apostas ganhadoras, R$ 1.293,43 cada

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.715 apostas ganhadoras, R$ 110,86 cada

3 acertos + 2 trevos: 2.738 apostas ganhadoras, R$ 50,00 cada

3 acertos + 1 trevo: 17.727 apostas ganhadoras, R$ 24,00 cada

2 acertos + 2 trevos: 20.963 apostas ganhadoras, R$ 12,00 cada

2 acertos + 1 trevo: 135.708 apostas ganhadoras, R$ 6,00 cada

Como jogar na +Milionária e quanto custa

Na +Milionária, o apostador marca de seis a 12 números entre os 50 do volante e de dois a seis trevos entre os seis disponíveis. A aposta mínima, com seis números e dois trevos, custa R$ 6,00.

A chance de acertar o prêmio principal na aposta mínima é de uma em 238.360.500. A modalidade tem dez faixas de premiação, que combinam dezenas e trevos.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 396 e ele acontece na quarta-feira, dia 7 de outubro, com estimativa de R$ 102 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 394 quarta, 30/09 09 — 10 — 14 — 21 — 23 — 32 · Trevos: 4 e 6

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Por que não teve sorteio da +Milionária hoje?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios de domingo para o sábado, 3.

Quais foram os números sorteados na +Milionária 395?

08 — 18 — 21 — 27 — 28 — 44 · Trevos: 3 e 5.

A +Milionária acumulou?

Sim. O prêmio acumulou para R$ 102 milhões no concurso 396.

Quais foram os trevos sorteados?

Os trevos 3 e 5.

Quando é o próximo sorteio da +Milionária?

O próximo sorteio é o 396 e ele acontece na quarta-feira, dia 7 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.