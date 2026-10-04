Resultado uai Mega-Sena 3066: por que não teve sorteio hoje (domingo, 4/10)? O concurso foi antecipado para sábado por causa das Eleições 2026 — veja o resultado. 1 Acumulou: ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio foi a R$ 92 milhões para o concurso 3067

2 Dezenas sorteadas: 04 — 06 — 09 — 13 — 28 — 48

3 Próximo concurso: 3067, na terça-feira, dia 6 de outubro, com estimativa de R$ 92 milhões

Não teve sorteio da Mega-Sena neste domingo (4) porque o concurso 3066 foi antecipado para o sábado (3), por causa do primeiro turno das Eleições 2026. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou para R$ 92 milhões no concurso 3067. Foram 118 apostas na quina, com R$ 25.224,37 cada, e 8.062 na quadra, com R$ 608,56 cada.

Por que não teve Mega-Sena hoje?

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo, e o concurso 3066 saiu às 21h de sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A mudança valeu para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

Números sorteados

04 — 06 — 09 — 13 — 28 — 48

Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3066

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h de sábado, pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A Mega-Sena acumulou?

Sim. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio de R$ 82 milhões acumulou para R$ 92 milhões no concurso 3067. A arrecadação do concurso foi de cerca de R$ 74,7 milhões.

Teve ganhador na Mega-Sena no sábado?

Na faixa principal, não. Veja o rateio por faixa:

6 acertos (sena): sem ganhador

5 acertos (quina): 118 apostas ganhadoras, R$ 25.224,37 cada

4 acertos (quadra): 8.062 apostas ganhadoras, R$ 608,56 cada

Como jogar na Mega-Sena e quanto custa

Na Mega-Sena, o apostador marca de seis a 20 números entre os 60 do volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00.

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 3067 e ele acontece na terça-feira, dia 6 de outubro, com estimativa de R$ 92 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 3065 quinta, 1º/10 08 — 10 — 30 — 38 — 50 — 53

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Por que não teve sorteio da Mega-Sena hoje?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios de domingo para o sábado, 3.

Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3066?

04 — 06 — 09 — 13 — 28 — 48.

A Mega-Sena acumulou?

Sim. O prêmio acumulou para R$ 92 milhões no concurso 3067.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio é o 3067 e ele acontece na terça-feira, dia 6 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.