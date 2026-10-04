Resultado uai Lotofácil 3796: por que não teve sorteio hoje (domingo, 4/10)? O concurso foi antecipado para sábado por causa das Eleições 2026 — veja o resultado. 1 Não acumulou: uma aposta de São Paulo (SP) acertou as 15 dezenas e levou R$ 1.831.968,18

2 Dezenas sorteadas: 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 19 — 20 — 21 — 24

3 Próximo concurso: 3797, na segunda-feira, dia 5 de outubro, com estimativa de R$ 2 milhões

Não teve sorteio da Lotofácil neste domingo (4) porque o concurso 3796 foi antecipado para o sábado (3), por causa do primeiro turno das Eleições 2026. Uma aposta de São Paulo (SP) acertou as 15 dezenas e levou sozinha R$ 1.831.968,18. Foram 210 apostas com 14 acertos, com R$ 1.829,15 cada.

Por que não teve Lotofácil hoje?

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo, e o concurso 3796 saiu às 21h de sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A mudança valeu para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

Números sorteados

03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 19 — 20 — 21 — 24

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3796

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h de sábado, pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A Lotofácil acumulou?

Não. Uma aposta acertou as 15 dezenas e levou sozinha o prêmio principal, de R$ 1.831.968,18. A estimativa para o concurso era de R$ 2 milhões. Foi o oitavo concurso seguido com ganhador na faixa principal, sequência iniciada no 3789.

Teve ganhador na Lotofácil no sábado?

Teve: Uma aposta de São Paulo (SP) acertou as 15 dezenas e levou sozinha R$ 1. Veja o rateio por faixa:

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.831.968,18

14 acertos: 210 apostas ganhadoras, R$ 1.829,15 cada

13 acertos: 7.168 apostas ganhadoras, R$ 35,00 cada

12 acertos: 87.286 apostas ganhadoras, R$ 14,00 cada

11 acertos: 484.795 apostas ganhadoras, R$ 7,00 cada

A cidade da aposta vencedora da faixa principal: São Paulo (SP).

Como jogar na Lotofácil e quanto custa

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante e recebe prêmio ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.

A chance de acertar as 15 dezenas com a aposta mínima é de uma em 3.268.760. Com 16 números, o jogo custa R$ 56,00 e a probabilidade sobe para uma em 204.298.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 3797 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro, com estimativa de R$ 2 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 3795 sexta, 02/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 18 — 19 — 22 — 24 3794 quinta, 01/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24 3793 quarta, 30/09 01 — 03 — 07 — 08 — 10 — 11 — 13 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 21 — 24 — 25 3792 terça, 29/09 02 — 04 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 12 — 14 — 15 — 16 — 20 — 23 — 24 — 25 3791 segunda, 28/09 01 — 02 — 04 — 06 — 08 — 09 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 19 — 24 — 25

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Por que não teve sorteio da Lotofácil hoje?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios de domingo para o sábado, 3.

Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3796?

03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 19 — 20 — 21 — 24.

A Lotofácil acumulou?

Não. Uma aposta de São Paulo (SP) levou sozinha R$ 1.831.968,18.

Quanto pagou a faixa de 14 acertos?

R$ 1.829,15 para cada uma das 210 apostas ganhadoras.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio é o 3797 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.