Resultado uai Quina 7134: por que não teve sorteio hoje (domingo, 4/10)? O concurso foi antecipado para sábado por causa das Eleições 2026 — veja o resultado. 1 Acumulou: ninguém acertou as cinco dezenas e o prêmio foi a R$ 24 milhões para o concurso 7135

2 Dezenas sorteadas: 14 — 15 — 43 — 54 — 72

3 Próximo concurso: 7135, na segunda-feira, dia 5 de outubro, com estimativa de R$ 24 milhões

Não teve sorteio da Quina neste domingo (4) porque o concurso 7134 foi antecipado para o sábado (3), por causa do primeiro turno das Eleições 2026. Ninguém acertou as cinco dezenas, e o prêmio acumulou para R$ 24 milhões no concurso 7135. Foram 53 apostas na quadra, com R$ 11.315,33 cada, e 5.166 no terno, com R$ 110,56 cada.

Por que não teve Quina hoje?

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo, e o concurso 7134 saiu às 21h de sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A mudança valeu para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

Números sorteados

14 — 15 — 43 — 54 — 72

Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7134

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h de sábado, pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A Quina acumulou?

Sim. Ninguém acertou as cinco dezenas, e o prêmio de R$ 17,5 milhões acumulou para R$ 24 milhões no concurso 7135. Foi o 13º concurso seguido sem ganhador na faixa principal, sequência iniciada no 7122.

Teve ganhador na Quina no sábado?

Na faixa principal, não. Veja o rateio por faixa:

5 acertos (quina): sem ganhador

4 acertos (quadra): 53 apostas ganhadoras, R$ 11.315,33 cada

3 acertos (terno): 5.166 apostas ganhadoras, R$ 110,56 cada

2 acertos (duque): 124.704 apostas ganhadoras, R$ 4,58 cada

Como jogar na Quina e quanto custa

Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3,00.

A chance de acertar as cinco dezenas com uma aposta simples é de uma em 24.040.016. Com seis números, o jogo custa R$ 18,00 e a probabilidade sobe para uma em 4.006.669.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 7135 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro, com estimativa de R$ 24 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 7133 sexta, 02/10 19 — 31 — 46 — 49 — 60 7132 quinta, 1º/10 23 — 40 — 57 — 60 — 74 7131 quarta, 30/09 34 — 41 — 51 — 70 — 76 7130 terça, 29/09 04 — 16 — 61 — 69 — 72 7129 segunda, 28/09 14 — 22 — 37 — 42 — 60 7128 domingo, 27/09 10 — 44 — 46 — 70 — 73 7127 sexta, 25/09 01 — 08 — 51 — 57 — 63

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Por que não teve sorteio da Quina hoje?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios de domingo para o sábado, 3.

Quais foram os números sorteados na Quina 7134?

14 — 15 — 43 — 54 — 72.

A Quina acumulou?

Sim. O prêmio acumulou para R$ 24 milhões no concurso 7135.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

O próximo sorteio é o 7135 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.