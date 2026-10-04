Hoje uai Dia de Sorte 1314 sorteia R$ 2,2 milhões neste sábado, 3 de outubro, às 21h — sorteio antecipado por causa das Eleições 2026. 1 R$ 2,2 milhões em jogo — o 1313 terminou sem acertador das sete dezenas e o prêmio acumulou

2 Eleições 2026: sorteio de domingo (4/10) antecipado para sábado (3/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — ao vivo pelos canais da Caixa

3 Apostas até as 20h de sábado, no site oficial, no app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica; bolão até as 20h45

Não teve sorteio do Dia de Sorte neste domingo (4) porque o concurso 1314 foi antecipado para o sábado (3), por causa do primeiro turno das Eleições 2026. Ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio acumulou para R$ 2,6 milhões no concurso 1315. O Mês da Sorte foi junho. Foram 76 apostas com seis acertos, com R$ 1.998,66 cada.

Por que não teve Dia de Sorte hoje?

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo, e o concurso 1314 saiu às 21h de sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A mudança valeu para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

Números sorteados

02 — 10 — 11 — 17 — 25 — 27 — 31 · Mês da Sorte: junho

Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1314

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h de sábado, pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

O Dia de Sorte acumulou?

Sim. Ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio de R$ 2,2 milhões acumulou para R$ 2,6 milhões no concurso 1315.

Teve ganhador no Dia de Sorte no sábado?

Na faixa principal, não. Veja o rateio por faixa:

7 acertos: sem ganhador

6 acertos: 76 apostas ganhadoras, R$ 1.998,66 cada

5 acertos: 2.366 apostas ganhadoras, R$ 25,00 cada

4 acertos: 28.391 apostas ganhadoras, R$ 5,00 cada

Mês da Sorte (junho): 76.192 apostas ganhadoras, R$ 2,50 cada

Como jogar no Dia de Sorte e quanto custa

No Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 do volante e marca um Mês da Sorte. A aposta simples, com sete números, custa R$ 2,50.

A chance de acertar as sete dezenas com a aposta simples é de uma em 2.629.575, e a de acertar o Mês da Sorte é de uma em 12.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 1315 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro, com estimativa de R$ 2,6 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 1313 sexta, 02/10 07 — 11 — 12 — 15 — 22 — 25 — 31 · Mês da Sorte: fevereiro 1312 quinta, 1º/10 02 — 08 — 15 — 16 — 19 — 27 — 30 · Mês da Sorte: abril

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Por que não teve sorteio do Dia de Sorte hoje?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios de domingo para o sábado, 3.

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1314?

02 — 10 — 11 — 17 — 25 — 27 — 31 · Mês da Sorte: junho.

O Dia de Sorte acumulou?

Sim. O prêmio acumulou para R$ 2,6 milhões no concurso 1315.

Qual foi o Mês da Sorte?

Junho.

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

O próximo sorteio é o 1315 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder. aposte mais do que pode perder.