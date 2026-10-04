Resultado uai Timemania 2450: por que não teve sorteio hoje (domingo, 4/10)? O concurso foi antecipado para sábado por causa das Eleições 2026 — veja o resultado. 1 Acumulou: ninguém acertou os sete números e o prêmio foi a R$ 18,5 milhões para o concurso 2451

2 Dezenas sorteadas: 01 — 05 — 13 — 16 — 30 — 42 — 76 · Time do Coração: Anápolis (GO)

3 Próximo concurso: 2451, na terça-feira, dia 6 de outubro, com estimativa de R$ 18,5 milhões

Não teve sorteio da Timemania neste domingo (4) porque o concurso 2450 foi antecipado para o sábado (3), por causa do primeiro turno das Eleições 2026. Ninguém acertou os sete números, e o prêmio acumulou para R$ 18,5 milhões no concurso 2451. O Time do Coração foi o Anápolis (GO). Quatro apostas fizeram seis acertos e levaram R$ 43.003,89 cada.

Por que não teve Timemania hoje?

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo, e o concurso 2450 saiu às 21h de sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A mudança valeu para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

Números sorteados

01 — 05 — 13 — 16 — 30 — 42 — 76 · Time do Coração: Anápolis (GO)

Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2450

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h de sábado, pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A Timemania acumulou?

Sim. Ninguém acertou os sete números, e o prêmio de R$ 18 milhões acumulou para R$ 18,5 milhões no concurso 2451.

Teve ganhador na Timemania no sábado?

Na faixa principal, não. Veja o rateio por faixa:

7 acertos: sem ganhador

6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 43.003,89 cada

5 acertos: 177 apostas ganhadoras, R$ 1.388,34 cada

4 acertos: 3.256 apostas ganhadoras, R$ 10,50 cada

3 acertos: 30.208 apostas ganhadoras, R$ 3,50 cada

Time do Coração (Anápolis-GO): 7.793 apostas ganhadoras, R$ 8,50 cada

Como jogar na Timemania e quanto custa

Na Timemania, o apostador marca dez números entre os 80 do volante e escolhe um Time do Coração. A Caixa sorteia sete números e um time por concurso. A aposta custa R$ 3,50.

Há prêmio para quem acerta de três a sete números e também para quem acerta o Time do Coração, independentemente das dezenas.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 2451 e ele acontece na terça-feira, dia 6 de outubro, com estimativa de R$ 18,5 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 2449 quinta, 1º/10 02 — 15 — 20 — 24 — 31 — 56 — 57 · Time do Coração: Porto Velho (RO)

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Por que não teve sorteio da Timemania hoje?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios de domingo para o sábado, 3.

Quais foram os números sorteados na Timemania 2450?

01 — 05 — 13 — 16 — 30 — 42 — 76 · Time do Coração: Anápolis (GO).

A Timemania acumulou?

Sim. O prêmio acumulou para R$ 18,5 milhões no concurso 2451.

Qual foi o Time do Coração?

O Anápolis (GO).

Quando é o próximo sorteio da Timemania?

O próximo sorteio é o 2451 e ele acontece na terça-feira, dia 6 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.etenimento — nunca aposte mais do que pode perder.