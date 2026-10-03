Hoje uai Dia de Sorte 1314 sorteia R$ 2,2 milhões neste sábado, 3 de outubro, às 21h — sorteio antecipado por causa das Eleições 2026. 1 R$ 2,2 milhões em jogo — o 1313 terminou sem acertador das sete dezenas e o prêmio acumulou

2 Eleições 2026: sorteio de domingo (4/10) antecipado para sábado (3/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — ao vivo pelos canais da Caixa

3 Apostas até as 20h de sábado, no site oficial, no app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica; bolão até as 20h45

O Dia de Sorte 1314 sorteia R$ 2,2 milhões neste sábado, 3 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — sorteio antecipado por causa das Eleições 2026. O prêmio acumulou na sexta e subiu de R$ 1,8 milhão para R$ 2,2 milhões.

Eleições 2026: por que o sorteio é no sábado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo.

A mudança vale para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. Todos os concursos saem a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

R$ 2,2 milhões em jogo: o Dia de Sorte acumulou na sexta

O concurso 1313, de sexta-feira (2), sorteou 07 — 11 — 12 — 15 — 22 — 25 — 31, e o Mês da Sorte foi fevereiro. Ninguém acertou as sete dezenas.

Foram 49 apostas com seis acertos, que levaram R$ 2.736,42 cada, e 1.812 com cinco acertos, com R$ 25,00 cada.

Que horas é o sorteio e até quando apostar

Sábado, 3 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

As apostas vão até as 20h de sábado. O Bolão Caixa pode ser comprado pelo app e pelo portal até as 20h45.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar no Dia de Sorte e quanto custa

No Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 do volante e marca um Mês da Sorte. A aposta simples, com sete números, custa R$ 2,50.

A chance de acertar as sete dezenas com a aposta simples é de uma em 2.629.575, e a de acertar o Mês da Sorte é de uma em 12.

Aposta Preço Chance de acerto 7 dezenas R$ 2,50 1 em 2.629.575 Mês da Sorte incluso 1 em 12

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h de sábado.

Faixas de premiação do Dia de Sorte

Veja o que cada uma rendeu no concurso 1313:

7 acertos: sem ganhador no 1313, prêmio acumulado em R$ 2,2 milhões

6 acertos: R$ 2.736,42 para cada uma das 49 apostas

5 acertos: R$ 25,00 para cada uma das 1.812 apostas

4 acertos: R$ 5,00 para cada uma das 23.753 apostas

Mês da Sorte: R$ 2,50 para cada uma das 71.878 apostas

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Por que o sorteio do Dia de Sorte é no sábado?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios para o sábado.

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1314?

A estimativa da Caixa é de R$ 2,2 milhões para quem acertar as sete dezenas.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h de sábado; o Bolão Caixa vai até as 20h45.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar a faixa principal?

O valor acumula para o próximo concurso.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.