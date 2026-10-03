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Mega-Sena 3066 sorteia R$ 82 milhões neste sábado, 3 de outubro, às 21h — sorteio antecipado por causa das Eleições 2026.
- 1 R$ 82 milhões em jogo — a Mega-Sena acumulou no 3065, sem acertador das seis dezenas
- 2 Eleições 2026: sorteio de domingo (4/10) antecipado para sábado (3/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — ao vivo pelos canais da Caixa
- 3 Apostas até as 20h de sábado, no site oficial, no app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica; bolão até as 20h45
Eleições 2026: por que o sorteio é no sábado
O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo.
A mudança vale para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. Todos os concursos saem a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.
R$ 82 milhões em jogo: a Mega-Sena acumulou na quinta
O concurso 3065, de quinta-feira (1º), saiu com as dezenas 08 — 10 — 30 — 38 — 50 — 53. Ninguém acertou as seis, e o prêmio principal subiu para os R$ 82 milhões deste sábado.
Houve premiação nas faixas menores: 47 apostas acertaram a quina e levaram R$ 49.503,22 cada, e 3.642 fizeram a quadra e receberam R$ 1.053,03 cada.
Que horas é o sorteio e até quando apostar
Sábado, 3 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.
As apostas vão até as 20h de sábado. O Bolão Caixa pode ser comprado pelo app e pelo portal até as 20h45.
Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]
Como apostar na Mega-Sena e quanto custa
Na Mega-Sena, o apostador marca de seis a 20 números entre os 60 do volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00.
A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.
|Números marcados
|Preço da aposta
|Chance de acertar a sena
|6 (aposta simples)
|R$ 6,00
|1 em 50.063.860
|7
|R$ 42,00
|1 em 7.151.980
Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h de sábado.
Faixas de premiação da Mega-Sena
Veja o que cada uma rendeu no concurso 3065:
- 6 acertos (sena): sem ganhador no 3065, prêmio acumulado em R$ 82 milhões
- 5 acertos (quina): R$ 49.503,22 para cada uma das 47 apostas
- 4 acertos (quadra): R$ 1.053,03 para cada uma das 3.642 apostas
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.
Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.
Perguntas frequentes
Por que o sorteio da Mega-Sena é no sábado?
Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios para o sábado.
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3066?
A estimativa da Caixa é de R$ 82 milhões para quem acertar as seis dezenas.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h de sábado; o Bolão Caixa vai até as 20h45.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
O que acontece se ninguém acertar a faixa principal?
O valor acumula para o próximo concurso.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
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