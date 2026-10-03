Hoje uai Timemania 2450 sorteia R$ 18 milhões neste sábado, 3 de outubro, às 21h — sorteio antecipado por causa das Eleições 2026. 1 R$ 18 milhões em jogo — a Timemania acumulou no 2449, quando duas apostas acertaram seis números

2 Eleições 2026: sorteio de domingo (4/10) antecipado para sábado (3/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — ao vivo pelos canais da Caixa

3 Apostas até as 20h de sábado, no site oficial, no app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica; bolão até as 20h45

A Timemania 2450 sorteia R$ 18 milhões neste sábado, 3 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — sorteio antecipado por causa das Eleições 2026. O prêmio acumulou na quinta e já está em R$ 18 milhões.

Eleições 2026: por que o sorteio é no sábado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo.

A mudança vale para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. Todos os concursos saem a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

R$ 18 milhões em jogo: a Timemania acumulou na quinta

O concurso 2449, de quinta-feira (1º), sorteou 02 — 15 — 20 — 24 — 31 — 56 — 57, e o Time do Coração foi o Porto Velho (RO). Ninguém acertou os sete números.

Duas apostas fizeram seis acertos e levaram R$ 81.672,17 cada, e 170 acertaram cinco números e receberam R$ 1.372,64.

Que horas é o sorteio e até quando apostar

Sábado, 3 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

As apostas vão até as 20h de sábado. O Bolão Caixa pode ser comprado pelo app e pelo portal até as 20h45.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar na Timemania e quanto custa

Na Timemania, o apostador marca dez números entre os 80 do volante e escolhe um Time do Coração. A Caixa sorteia sete números e um time por concurso. A aposta custa R$ 3,50.

Há prêmio para quem acerta de três a sete números e também para quem acerta o Time do Coração, independentemente das dezenas.

Aposta Preço Chance de acertar os sete números 10 números + Time do Coração R$ 3,50 1 em 26.472.637 Time do Coração incluso 1 em 80

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h de sábado.

Faixas de premiação da Timemania

Veja o que cada uma rendeu no concurso 2449:

7 acertos: sem ganhador no 2449, prêmio acumulado em R$ 18 milhões

6 acertos: R$ 81.672,17 para cada uma das 2 apostas

5 acertos: R$ 1.372,64 para cada uma das 170 apostas

4 acertos: R$ 10,50 para cada uma das 2.816 apostas

3 acertos: R$ 3,50 para cada uma das 26.597 apostas

Time do Coração: R$ 8,50 para cada uma das 5.863 apostas

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Por que o sorteio da Timemania é no sábado?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios para o sábado.

Qual é o prêmio da Timemania 2450?

A estimativa da Caixa é de R$ 18 milhões para quem acertar os sete números.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h de sábado; o Bolão Caixa vai até as 20h45.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar a faixa principal?

O valor acumula para o próximo concurso.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.