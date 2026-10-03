Hoje uai +Milionária 395 sorteia R$ 100 milhões neste sábado, 3 de outubro, às 21h — sorteio antecipado por causa das Eleições 2026. 1 R$ 100 milhões em jogo — a +Milionária acumulou no 394, quando quatro apostas acertaram cinco dezenas e os dois trevos

2 Eleições 2026: sorteio de domingo (4/10) antecipado para sábado (3/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — ao vivo pelos canais da Caixa

3 Apostas até as 20h de sábado, no site oficial, no app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica; bolão até as 20h45

A +Milionária 395 sorteia R$ 100 milhões neste sábado, 3 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — sorteio antecipado por causa das Eleições 2026. O prêmio acumulou na quarta e chegou a R$ 100 milhões.

Eleições 2026: por que o sorteio é no sábado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo.

A mudança vale para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. Todos os concursos saem a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

R$ 100 milhões em jogo: a +Milionária acumulou na quarta

O concurso 394, de quarta-feira (30), sorteou 09 — 10 — 14 — 21 — 23 — 32 e os trevos 4 e 6. Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos.

Quatro apostas acertaram cinco dezenas e os dois trevos e levaram R$ 87.537,65 cada.

Que horas é o sorteio e até quando apostar

Sábado, 3 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

As apostas vão até as 20h de sábado. O Bolão Caixa pode ser comprado pelo app e pelo portal até as 20h45.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar na +Milionária e quanto custa

Na +Milionária, o apostador marca de seis a 12 números entre os 50 do volante e de dois a seis trevos entre os seis disponíveis. A aposta mínima, com seis números e dois trevos, custa R$ 6,00.

A chance de acertar o prêmio principal na aposta mínima é de uma em 238.360.500. A modalidade tem dez faixas de premiação, que combinam dezenas e trevos.

Aposta Preço Chance de acertar o prêmio principal 6 números + 2 trevos (mínima) R$ 6,00 1 em 238.360.500 7 números + 2 trevos R$ 42,00 1 em 34.051.500

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h de sábado.

Faixas de premiação da +Milionária

Veja o que renderam as duas primeiras faixas no concurso 394:

6 dezenas + 2 trevos: sem ganhador no 394, prêmio acumulado em R$ 100 milhões

5 dezenas + 2 trevos: R$ 87.537,65 para cada uma das 4 apostas

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Por que o sorteio da +Milionária é no sábado?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios para o sábado.

Qual é o prêmio da +Milionária 395?

A estimativa da Caixa é de R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h de sábado; o Bolão Caixa vai até as 20h45.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar a faixa principal?

O valor acumula para o próximo concurso.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.