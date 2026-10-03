Hoje uai Lotofácil 3796 sorteia R$ 2 milhões neste sábado, 3 de outubro, às 21h — sorteio antecipado por causa das Eleições 2026. 1 R$ 2 milhões estimados — uma aposta de Arapongas (PR) acertou as 15 dezenas do 3795 e levou R$ 1,45 milhão

2 Eleições 2026: sorteio de domingo (4/10) antecipado para sábado (3/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — ao vivo pelos canais da Caixa

3 Apostas até as 20h de sábado, no site oficial, no app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica; bolão até as 20h45

A Lotofácil 3796 sorteia R$ 2 milhões neste sábado, 3 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — sorteio antecipado por causa das Eleições 2026. A faixa principal teve ganhador de novo na sexta: uma aposta de Arapongas (PR) levou R$ 1.452.755,06 no concurso 3795.

Eleições 2026: por que o sorteio é no sábado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo.

A mudança vale para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. Todos os concursos saem a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

Lotofácil sem acúmulo: R$ 2 milhões em jogo

O concurso 3795, de sexta-feira (2), saiu com as dezenas 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 18 — 19 — 22 — 24. Uma aposta simples, feita pela internet em Arapongas (PR), acertou as 15 e levou R$ 1.452.755,06.

Foram ainda 314 apostas com 14 acertos, que receberam R$ 1.385,85 cada, e 9.280 com 13 acertos, com R$ 35,00 cada.

Que horas é o sorteio e até quando apostar

Sábado, 3 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

As apostas vão até as 20h de sábado. O Bolão Caixa pode ser comprado pelo app e pelo portal até as 20h45.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar na Lotofácil e quanto custa

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante e recebe prêmio ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.

A chance de acertar as 15 dezenas com a aposta mínima é de uma em 3.268.760. Com 16 números, o jogo custa R$ 56,00 e a probabilidade sobe para uma em 204.298.

Números marcados Preço da aposta Chance de acertar as 15 dezenas 15 (aposta mínima) R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 R$ 56,00 1 em 204.298

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h de sábado.

Faixas de premiação da Lotofácil

Veja o que cada uma rendeu no concurso 3795:

15 acertos: 1 aposta, R$ 1.452.755,06

14 acertos: R$ 1.385,85 para cada uma das 314 apostas

13 acertos: R$ 35,00 para cada uma das 9.280 apostas

12 acertos: R$ 14,00 para cada uma das 108.823 apostas

11 acertos: R$ 7,00 para cada uma das 550.687 apostas

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Por que o sorteio da Lotofácil é no sábado?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios para o sábado.

Qual é o prêmio da Lotofácil 3796?

A estimativa da Caixa é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h de sábado; o Bolão Caixa vai até as 20h45.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar a faixa principal?

O valor acumula para o próximo concurso.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.