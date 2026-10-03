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Quina 7134 sorteia R$ 17,5 milhões neste sábado, 3 de outubro, às 21h — sorteio antecipado por causa das Eleições 2026.
- 1 R$ 17,5 milhões em jogo — a Quina acumulou no 7133 e chega a 12 concursos sem ganhador (7122 a 7133)
- 2 Eleições 2026: sorteio de domingo (4/10) antecipado para sábado (3/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — ao vivo pelos canais da Caixa
- 3 Apostas até as 20h de sábado, no site oficial, no app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica; bolão até as 20h45
A Quina 7134 sorteia R$ 17,5 milhões neste sábado, 3 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — sorteio antecipado por causa das Eleições 2026. O prêmio acumulou de novo na sexta e já soma 12 concursos seguidos sem ganhador na faixa principal.
Eleições 2026: por que o sorteio é no sábado
O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo.
A mudança vale para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. Todos os concursos saem a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.
R$ 17,5 milhões em jogo: a Quina acumula há 12 concursos
O concurso 7133, de sexta-feira (2), saiu com as dezenas 19 — 31 — 46 — 49 — 60. Ninguém acertou as cinco, e o prêmio principal subiu de R$ 16 milhões para os R$ 17,5 milhões deste sábado.
A sequência sem ganhador na faixa principal começou no concurso 7122. Mesmo assim, houve premiação nas faixas menores: 49 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 11.829,02 cada, e 4.330 acertaram o terno e receberam R$ 127,48.
Que horas é o sorteio e até quando apostar
Sábado, 3 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.
As apostas vão até as 20h de sábado. O Bolão Caixa pode ser comprado pelo app e pelo portal até as 20h45.
Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]
Como apostar na Quina e quanto custa
Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3,00.
A chance de acertar as cinco dezenas com uma aposta simples é de uma em 24.040.016. Com seis números, o jogo custa R$ 18,00 e a probabilidade sobe para uma em 4.006.669.
|Números marcados
|Preço da aposta
|Chance de acertar a quina
|5 (aposta simples)
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|6
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h de sábado.
Faixas de premiação da Quina
Veja o que cada uma rendeu no concurso 7133:
- 5 acertos (quina): sem ganhador no 7133, prêmio acumulado em R$ 17,5 milhões
- 4 acertos (quadra): R$ 11.829,02 para cada uma das 49 apostas
- 3 acertos (terno): R$ 127,48 para cada uma das 4.330 apostas
- 2 acertos (duque): R$ 4,84 para cada uma das 113.886 apostas
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.
Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.
Perguntas frequentes
Por que o sorteio da Quina é no sábado?
Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios para o sábado.
Qual é o prêmio da Quina 7134?
A estimativa da Caixa é de R$ 17,5 milhões para quem acertar as cinco dezenas.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h de sábado; o Bolão Caixa vai até as 20h45.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
O que acontece se ninguém acertar a faixa principal?
O valor acumula para o próximo concurso.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
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