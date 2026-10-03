Resultado uai Lotofácil 3795: uma aposta de Arapongas (PR) acertou as 15 dezenas e levou R$ 1.452.755,06 — veja o resultado completo. 1 Não acumulou: uma aposta simples de Arapongas, no Paraná, levou sozinha R$ 1.452.755,06 — sétimo concurso seguido com ganhador na faixa principal

2 Dezenas sorteadas: 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 18 — 19 — 22 — 24

3 Próximo concurso: 3796, neste sábado (3/10), às 21h — sorteio antecipado pelas Eleições 2026, com estimativa de R$ 2 milhões

Uma aposta de Arapongas, no Paraná, acertou as 15 dezenas da Lotofácil 3795, sorteada na sexta-feira (2), e vai levar para casa R$ 1.452.755,06. A aposta é simples, com 15 números, e foi feita pela internet.

Números sorteados

01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 18 — 19 — 22 — 24

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3795 de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil acumulou?

Não. Uma aposta acertou as 15 dezenas e levou sozinha o prêmio principal, de R$ 1.452.755,06.

A estimativa para o concurso era de R$ 2 milhões, mas o valor efetivamente pago na faixa principal foi de cerca de R$ 1,45 milhão. Foi o sétimo concurso seguido com ganhador nessa faixa, sequência iniciada no 3789.

Teve ganhador na Lotofácil de sexta-feira?

Teve: a aposta vencedora é de Arapongas (PR). Veja o rateio por faixa:

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.452.755,06

14 acertos: 314 apostas ganhadoras, R$ 1.385,85 cada

13 acertos: 9.280 apostas ganhadoras, R$ 35,00 cada

12 acertos: 108.823 apostas ganhadoras, R$ 14,00 cada

11 acertos: 550.687 apostas ganhadoras, R$ 7,00 cada

Como jogar na Lotofácil

O apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante e recebe prêmio ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50, e a chance de acertar as 15 dezenas é de uma em 3.268.760.

Onde apostar: próximo sorteio é neste sábado

O próximo sorteio é o 3796 e ele acontece neste sábado, 3 de outubro, às 21h, com estimativa de R$ 2 milhões. O sorteio estava previsto para domingo, mas a Caixa antecipou todos os concursos do dia 4 por causa do primeiro turno das Eleições 2026.

Aposte até as 20h em qualquer lotérica, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br. O Bolão Caixa pode ser comprado pelos canais digitais até as 20h45.

Como resgatar o prêmio

Como o ganhador tem direito a mais de R$ 2.428,79, o pagamento é feito apenas em agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Valores acima de R$ 10.000 saem em até dois dias úteis após a apuração oficial.

Os prêmios de 14, 13, 12 e 11 acertos, de até R$ 2.428,79, podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago. O prazo é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 3795 sexta, 02/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 18 — 19 — 22 — 24 3794 quinta, 01/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24 3793 quarta, 30/09 01 — 03 — 07 — 08 — 10 — 11 — 13 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 21 — 24 — 25 3792 terça, 29/09 02 — 04 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 12 — 14 — 15 — 16 — 20 — 23 — 24 — 25 3791 segunda, 28/09 01 — 02 — 04 — 06 — 08 — 09 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 19 — 24 — 25

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quantas apostas acertaram os 15 números na Lotofácil 3795?

Uma, de Arapongas (PR), que leva R$ 1.452.755,06.

A Lotofácil acumulou?

Não. A faixa principal teve ganhador, e o prêmio foi pago integralmente ao apostador.

Quais foram os números sorteados?

01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 18 — 19 — 22 — 24

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio é o 3796, neste sábado, 3 de outubro, às 21h, antecipado por causa das Eleições 2026.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.