Hoje uai Dia de Sorte 1313 sorteia hoje R$ 1,8 milhão, às 21h — sexta-feira, 2 de outubro. 1 R$ 1,8 milhão em jogo — prêmio acumulado depois de o 1312 terminar sem acertador das sete dezenas

2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas em qualquer lotérica, no app Loterias Caixa ou no site oficial até o horário-limite do dia

O Dia de Sorte 1313 sorteia hoje R$ 1,8 milhão, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou no concurso 1312, de quinta-feira, e subiu de R$ 1,5 milhão para R$ 1,8 milhão.

Como foi o último concurso do Dia de Sorte

O concurso 1312, de quinta-feira (1º), sorteou 02 — 08 — 15 — 16 — 19 — 27 — 30, e o Mês da Sorte foi abril. Ninguém acertou as sete dezenas.

Foram 39 apostas com seis acertos, e 70.419 apostas acertaram o Mês da Sorte e levaram R$ 2,50 cada.

Quando é o sorteio

Sexta-feira, 2 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar

No Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 do volante e marca um Mês da Sorte. A aposta simples custa R$ 2,50.

Aposta Preço Chance de acerto 7 dezenas R$ 2,50 1 em 2.629.575 (sete dezenas) Mês da Sorte incluso 1 em 12

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, respeitando o horário-limite de encerramento das apostas.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1313?

O prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram no horário-limite do dia do sorteio, informado no app Loterias Caixa e nas lotéricas.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de quatro acertos. O Dia de Sorte paga quem acerta de 4 a 7 dezenas, além do Mês da Sorte.

O que acontece se ninguém acertar as sete dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso, o 1314, previsto para domingo, 4 de outubro, às 11h.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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